Трёхсторонняя комиссия одобрила проект федерального бюджета на 2021 год

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Трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект федерального бюджета на 2021 год, а также ряд других законопроектов социальной направленности. Об этом сообщает секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, под председательством которой прошло заседание комиссии.

Основное время участниками заседания было уделено рассмотрению проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, — говорится в сообщении секретариата.

Другие одобренные на заседании законопроекты касаются тарифов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, вопросов назначения пенсий и иных выплат, а также выплаты накопительной пенсии на 2021 год.

Ранее в Министерстве финансов РФ предложили смягчить бюджетное правило на 2021 год, увеличив почти второе предельный допустимый уровень дополнительных нефтегазовых расходов федерального бюджета, а в последующие годы вернуться к прежним показателям, писал NEWS.ru.