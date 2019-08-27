https://static.news.ru/photo/51b25886-c8e6-11e9-9247-fa163e074e61_660.jpg Юрий Трутнев Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Все ведомства, принимавшие участие в обсуждении инициативы по предоставлению частным инвесторам возможности работать на арктическом шельфе, поддержали предложение.

Все ведомства высказались за то, чтобы расширить субъектный состав, — заявил журналистам вице-премьер России Юрий Трутнев.

Ранее News.ru писал, что Трутнев в письме президенту России Владимиру Путину заявил о срыве госкомпаниями сроков развития российского шельфа. Он предложил допустить к работе в Арктике иностранные и частные компании по норвежской модели.

Позднее сообщалось, что законопроект, предусматривающий доступ частных инвесторов к освоению арктического шельфа, разработают в правительстве. Соответствующее решение было принято в ходе совещания с участием вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева, а также трёх федеральных министров.

Согласно российскому законодательству, разработкой шельфа Арктики могут заниматься только компании, в которых доля государства составляет не менее 50%, а также имеющие соответствующий опыт работы от пяти лет. В настоящее время на шельфе работают только «Роснефть» и «Газпром».