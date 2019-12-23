https://static.news.ru/photo/6096e1ee-259f-11ea-881a-fa163e074e61_660.jpg Юрий Трутнев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития, Минэкономразвития и Росрыболовству представить предложения по приватизации объектов ФГУП «Нацрыбресурс», так как они находятся в неудовлетворительном состоянии. Соответствующее заявление чиновник сделал по итогам заседания подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Все эти активы надо приватизировать, сохранив за арендаторами обязательства использовать их именно для перегрузки, для работы с рыбными ресурсами. Такие предложения Минвостокразвития, Минэкономики, Росрыболовству надо подготовить, и мы будем выходить в правительство РФ с такими предложениями, — сообщил Трутнев.

Он пояснил, что «Нацрыбресурс» за последние три года собрал с арендаторов около 700 млн рублей, из них на содержание причала и гидротехнических сооружений было потрачено только 5% из этих средств. По словам Трутнева, более половины вырученных денег ушло на зарплату сотрудников, остальные — на другие цели. В связи с этим у вице-премьера возник вопрос — а нужна ли вообще такая организация, «которая большую часть полученных денег проедает»?

Как писал NEWS.ru, в рамках принятого в мае 2019 года «крабового» закона № 86-ФЗ через аукционы продано 35 лотов, 25 из которых — для вылова краба на Дальнем Востоке. Об этом сообщил Юрий Трутнев. Поступления в бюджет Российской Федерации от продажи 35 крабовых лотов составили более 142 млрд рублей. Как отметил вице-премьер, эффективной мерой поддержки стал механизм инвестиционных квот, в рамках которого дальневосточными инвесторами реализуется 32 проекта на сумму порядка 108 млрд рублей. В число этих договоров входит 18 на строительство рыбопромысловых судов на сумму 93 млрд рублей.