Трутнев: компании должны платить, если берут на работу иностранцев

https://static.news.ru/photo/01b2af9a-4679-11eb-a961-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий Дальний Восток, заявил, что для компаний следует установить акциз на привлечение на работу иностранных служащих для того, чтобы обеспечить приоритетное рабочее место и достойную зарплату россиянам.

Как отметил вице-премьер в интервью РБК, у него есть большое желание «сделать так», чтобы компании начали платить за иностранную рабочую силу.

Хочешь привлечь кого-то из-за рубежа, пожалуйста, заплати акциз, причём так тихонечко, по нарастающей. Не хочешь платить акциз, привлекай наших рабочих, — сказал Трутнев.

Он заметил, что обеспокоен обилием иностранцев, которые заняты на стройке объектов на Дальнем Востоке. На этих объектах работают люди из очень многих стран мира, а не только из бывших советских республик или Китая.

Всё хорошо, но только правительство существует для того, чтобы давать работу прежде всего гражданам нашей страны, — сказал Трутнев.

Как сообщал NEWS.ru, 17 декабря срок временного проживания мигрантов в РФ на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) продлили до 15 июня 2021 года. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.