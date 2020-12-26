Трубоукладчик «Фортуна» направился в порт после окончания работ по СП-2

https://static.news.ru/photo/0df14ccc-4772-11eb-9d07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Судно-трубоукладчик «Фортуна» завершило работу до достройке нитки газопровода в рамках проекта «Северный поток — 2» и направилось на стоянку в порт Висмар.

Судно завершило работу по протяжке одного из двух параллельных отрезков труб — работы, проведение которых было согласовано с Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии Германии до конца 2020 года.

Сейчас работы по укладке труб снова приостановлены. Судно направилось в немецкий порт, свидетельствуют данные международного мониторинга гражданских судов.

Ранее NEWS.ru писал, что трубоукладчик «Фортуна» начнёт работу по укладке «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании с 15 января 2021 года. Работы начнутся по двум параллельным веткам газопровода. Также участие в работе примут суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России и другие суда обеспечения.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода (менее 10%) ещё не построено (в основном вдоль датского острова Борнхольм).