https://static.news.ru/photo/f722d430-263d-11ea-903f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aксель Шмидт/Nord Stream 2

На строительство собственного судна-трубоукладчика для газопровода «Северный поток-2», взамен швейцарского, может уйти порядка шести лет. Об этом заявил президент «Объединённой судостроительной корпорации» Алексей Рахманов.

На проектировку судна уйдёт полтора-два года, на строительство — от трёх до четырёх. Это для нас будет что-то сделанное с нуля, поэтому в меньшие сроки мы не уберёмся, — сказал в эфире телеканала «Россия 24» Рахманов.

По его словам, готового трубоукладчика в России нет, подобные суда строятся под определённые проекты и редко используются для работ на свободном рынке.

Как писал NEWS.ru, 21 декабря трубоукладчик проекта — швейцарская компания Allseas — приостановила строительство газопровода из-за санкций США, которые могут коснуться компаний-участниц «Северного потока-2». Достроить осталось 130 км трубы. 23 декабря Allseas отвела все суда из зоны строительства в Балтийском море. В компании уточнили, что группа судов, занимавшаяся работами по газопроводу, будет расформирована. Насколько может в связи с этим затянуться реализация проекта, швейцарская компания умалчивает.