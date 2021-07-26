Столичные авиапредприятия «осовременят» на 1 млрд рублей

Три московских авиапредприятия планируют до конца текущего года вложить в модернизацию собственного производства более 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте mos.ru.

Отмечается, что это стало возможно за счёт программы господдержки. Среди трёх организаций, планирующих сделать более современным своё производство оказались - производитель топливных систем для авиадвигателей, предприятие по производству ракетоносцев и самолётов специального назначения, а также машиностроительное конструкторское бюро.

В департаменте также подчеркнули, что восемь столичных компаний, работающих в этой отрасли, имеют статус промышленного комплекса. Это позволяет им экономить средства, выделенные городом для их поддержки, и вкладывать их на необходимые цели. В частности, для таких предприятий предусмотрена 80% скидка по ставке земельного налога, существенно снижена арендная плата, а налоги на имущество сокращены вдвое.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, за прошлый год московские авиационные предприятия выпустили продукции на общую сумму более 140 млрд рублей. При этом, они производят весь спектр существующей авиатехники - двигатели, шасси, навигационные комплексы и электронику.

Ранее сообщалось, что участники авиасалона «МАКС-2021» подписали соглашения на 265 млрд рублей. В выставке приняли участие 831 компания из 56 стран мира. Салон посетили в общей сложности 135 тысяч человек.