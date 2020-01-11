https://static.news.ru/photo/cf50452e-35e1-11ea-827e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cris Faga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Острова Мэн, Гернси и Джерси в 2020 году планируют передавать РФ информацию о счетах и активах россиян в офшорах.

В прошлом году они приняли решение не предоставлять эти сведения, так как с Россией не был налажен автоматический обмен финансовыми данными.

По данным пресс-службы ФНС, если Мэн, Гернси и Джерси примут окончательное решение передать России финансовую информацию, ведомство вернёт их в список сотрудничающих стран.

Перечень может быть пересмотрен в случае осуществления компетентными органами этих стран своих договорных обязательств в рамках международного автоматического обмена финансовой информацией, — уточнили в ФНС в комментарии для РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что в России вступил в силу закон, позволяющий гражданам не направлять в ФНС отчёты о зарубежных счетах. Для этого должны быть соблюдены несколько условий.