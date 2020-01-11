Острова Мэн, Гернси и Джерси в 2020 году планируют передавать РФ информацию о счетах и активах россиян в офшорах.
В прошлом году они приняли решение не предоставлять эти сведения, так как с Россией не был налажен автоматический обмен финансовыми данными.
По данным пресс-службы ФНС, если Мэн, Гернси и Джерси примут окончательное решение передать России финансовую информацию, ведомство вернёт их в список сотрудничающих стран.
Перечень может быть пересмотрен в случае осуществления компетентными органами этих стран своих договорных обязательств в рамках международного автоматического обмена финансовой информацией, — уточнили в ФНС в комментарии для РБК.
Ранее NEWS.ru писал, что в России вступил в силу закон, позволяющий гражданам не направлять в ФНС отчёты о зарубежных счетах. Для этого должны быть соблюдены несколько условий.