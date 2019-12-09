https://static.news.ru/photo/c932f0c0-1a60-11ea-9961-fa163e074e61_660.jpg Халаф Халафов Фото: The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

Ведётся подготовка к третьей встрече рабочей группы высокого уровня по реализации Конвенции о правовом статусе Каспия, которая состоится в Москве. Встреча «пятёрки», в которую входят Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан, должна была пройти в Иране, но по техническим причинам не состоялась.

Следующая встреча состоится в Москве, сейчас к ней ведутся подготовительные работы, — цитирует «Интерфакс» замглавы МИД Азербайджана Халафа Халафова.

Первая встреча рабочей группы прошла в Баку 19 февраля, вторая — в Нур-Султане 16 апреля. Третье заседание было намечено на июль 2019 года в Иране.

Конвенция о правовом статусе Каспия была подписана в 2018 году. По ней дно и недра Каспийского моря разграничиваются по секторальному принципу между прикаспийскими государствами.

Как писал NEWS.ru, Иран тщательно следит за реализацией совместных с Азербайджаном проектов по добыче каспийской нефти и крайне серьёзно относится к этому вопросу. Такое заявление сделал президент Ирана Хасан Рухани во время встречи с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым. Иранский лидер также выразил надежду, что на заседании двусторонней комиссии вопрос совместных проектов по нефтедобыче будет детально изучен. Рухани также подтвердил важность научно-технического сотрудничества и «совместной работы в сфере туризма и экологии».