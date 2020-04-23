Третий пакет антикризисных мер представили депутаты ГД

https://static.news.ru/photo/4e4817be-8518-11ea-aef8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы представили третий пакет антикризисных мер, куда вошли предложения по снижению налогов. Проект направлен на рассмотрение премьеру Михаилу Мишустину.

Депутаты предлагают снизить НДС и налог на прибыль, а любому предприятию предоставлять возможность запросить субсидии для зарплат сотрудникам. Ещё одной мерой поддержки могут стать тарифные каникулы, пишут «Известия».

НДС предлагается снизить до 15% для малого и среднего бизнеса. Такая же мера предлагается по налогу на прибыль. Что касается субсидий для выплат зарплат сотрудникам, претендовать на них могут только те предприятия, которые пострадали в период пандемии. Главное условие в этом случае — сохранение рабочих мест.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российское правительство в связи с распространением коронавируса примет антикризисные меры для региональных операторов. Им предоставят 20% от их выручки в ближайшие три месяца из-за увеличения объёма коммунальных отходов.