В третий день Петербургского экономического форума (ПМЭФ) его посетил Владимир Путин. Он анонсировал для граждан снижение льготной ипотеки с 9% до 7% и новые меры поддержки семей, а для бизнеса — ослабление давления и комфортную работу. Своими планами и статистикой поделились и российские министры. NEWS.ru собрал самые громкие обещания, прогнозы и мнения аналитиков.
Президент РФ Владимир Путин
- Эпоха однополярного миропорядка завершалась, несмотря на все попытки ее законсервировать.
- Льготную ставку по ипотеке нужно снизить до 7%, срок действия программы останется прежним — до конца 2022 года.
- Прямые потери ЕС от «санкционной лихорадки» могут превысить $400 млрд.
- Рост инфляции в отдельных странах Еврозоны уже превысил 20%.
- За два года денежная масса в США выросла на 38%, в ЕС — на 20%.
- Возможный голод в беднейших странах будет целиком на совести США и евробюрократии.
- Важнейшая задача для мирового сообщества — нарастить поставки продовольствия на рынок, Россия способна их увеличить.
- Каждая частная инициатива, направленная на развитие России, должна получить поддержку.
- Необходимо на постоянной основе отказаться от большинства проверок российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда.
- До 1 октября нужно подготовить поправки о пересмотре оснований для заключения под стражу бизнесменов.
- Крупный бизнес должен инвестировать внутри страны, по примеру предпринимателей и купцов Российской империи.
- Правительству поручено подготовить предложения по новым бюджетным правилам.
- Цель России — достижение уровня инфляции в 4%.
- Социальная справедливость станет одним из принципов развития экономики России.
- Правительству поручено принять кардинальные меры по поддержке семей с детьми.
- Необходимо запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, жилищно-коммунальная сфера в РФ недоинвестирована на 4,5 трлн рублей.
- Направить по 10 млрд рублей в 2023-м и 2024 году на программу комфортной городской среды.
- Полученные от экспортной пошлины средства будут направлены на поддержку сельского хозяйства.
- Импортозамещение не панацея, нужно создавать собственные конкурентные технологии и сервисы.
- Запустить промышленную ипотеку — льготные долгосрочные кредиты по ставке 5%, право на них получат предприятия, способные купить готовые площади для производства.
Вице-премьер РФ Александр Новак
- Переработка нефти в России в 2022 году может снизиться до 250–260 млн тонн при оптимальной загрузке в 280 млн тонн.
- Россия может нарастить поставки нефтепродуктов во Вьетнам, идут переговоры.
- Россия начала поставлять больше сжиженного природного газа в Европу
- Европа сталкивается с высокими ценами на газ и ограничением поставок, ее могут ждать проблемы осенью и зимой.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
- Курс 70 рублей за доллар является минимальным для эффективного экспорта в металлургии, более низкий курс принесет убытки.
- Мы ждем увеличения импорта, а увеличение импорта — это ослабление рубля.
- Производство на «Москвиче» стартует до конца года, возможен выпуск гибридных авто или электроверсии.
- Выпуск первых электромобилей на липецком «Моторинвесте» может начаться в третьем квартале 2022 года.
- Автомобили в России подорожали на 25–30%.
- Продукция 130 видов и на $2 млрд поставлена в РФ через параллельный импорт
- «Жалко у пчелки» (ответ на вопрос, жалеет ли Мантуров об уходе IKEA из России)
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
- Экономика России «сползает» в дефляционную спираль, без дешевого кредита ситуацию можно «не вытащить».
- Инфляция в 2022 году будет ощутимо ниже предыдущей оценки в 17,5%, но останется двузначной.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
- Российская экономика еще не избавилась от голландской болезни. (ослабление экономики из-за масштабного экспорта сырьевых ресурсов)
- Общий объем расходов федерального бюджета из-за поддержки импортеров в этом году вырастет на 3 трлн руб. и составит около 26 трлн руб.
Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин
- Россияне перестанут покупать жилье при дальнейшем росте цен.
- Выдача ипотеки в апреле — мае сократилась на 70% к прошлому году.
- Ставку льготной ипотеки на новостройки надо снижать.
Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин
- О риске дефляции речи не идет — пока у нас рост цен год к году 16,7%.
- Пространство для того, чтобы калибровать денежно-кредитную политику через механизм ключевой ставки пока достаточно значительное.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
- Должны быть нулевые процентные ставки по закупкам оборудования из-за рубежа при нулевых импортных пошлинах и при гарантиях государства на основное тело кредита.
Глава Сбербанка Герман Греф
- Если ничего не делать, то возврат российской экономики на уровень 2021 года может занять примерно 10 лет
- Главный вызов для России — обеспечить структурную перестройку нашей экономики.
- На страны, которые ввели санкции против России, приходится 56% российского экспорта и 51% импорта. Это угроза для 15% ВВП страны.
- С марта по май удалось перенаправить 73% российской нефти в страны, которые не ввели санкции.
- Сбербанк в 2022 году не будет вводить отрицательные ставки по валютным счетам физлиц, но подумает об этом в 2023 году.
- Сбер рассчитывает на создание эффективной альтернативы SWIFT в ближайший год
- К концу года ключевая ставка ЦБ РФ может достичь 7%.
- Сегодня курс рубля абсолютно рыночный.
Генпрокурор России Игорь Краснов
- Генпрокуратура будет добиваться снижения числа контрольных проверок предпринимателей.
- В нынешних экономических реалиях требуется унификация и полный перевод в электронный вид не только услуг, но и всех мер поддержки для предпринимателей
Глава Роскачества Максим Протасов
- Около 30% импортного вина может уйти с российского рынка в этом году из-за повышения цены и приостановки поставок.
Поможет ли все это российской экономике
Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман подчеркивает, что, по оценкам ВТБ, удешевление льготной ипотеки до 7% увеличит спрос на нее вдвое.
Льготная ипотека за счет расширения реализации недвижимости застройщиками станет стимулировать и смежные сферы — выпуск стройматериалов, соответствующей техники, транспортировку, производство мебели, услуги по ремонту, поддержит банковский сектор. Промышленная ипотека наряду с ослаблением проверок и преследования бизнеса позволит расширить выпуск отечественных товаров, — сказал эксперт.
С другой стороны, эти меры не смогут полностью решить проблемы сжатия спроса и производства, говорит эксперт.
Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов, в свою очередь, отметил дискуссию между Минэком и ЦБ. Первый говорит о рисках дефляции, а второй — о высокой инфляции.
«А ведь от того, насколько правильно эти процессы определяются, будет зависеть экономическая и денежно-кредитная политика. Будем надеяться, что в ЦБ перестанут бояться инфляции и еще более радикально снизят ключевую ставку. Снижение ставки может сделать ипотеку более доступной, поддержав всю строительную отрасль с ее мультипликативным эффектом на экономику России», — заключил ученый.