Третий день ПМЭФ: что он даст экономике России Главные тезисы форума и их экспертная оценка

Фото: Новодережкин Антон/Фотохост-агентство ТАСС

В третий день Петербургского экономического форума (ПМЭФ) его посетил Владимир Путин. Он анонсировал для граждан снижение льготной ипотеки с 9% до 7% и новые меры поддержки семей, а для бизнеса — ослабление давления и комфортную работу. Своими планами и статистикой поделились и российские министры. NEWS.ru собрал самые громкие обещания, прогнозы и мнения аналитиков.

Президент РФ Владимир Путин

Эпоха однополярного миропорядка завершалась, несмотря на все попытки ее законсервировать.

Льготную ставку по ипотеке нужно снизить до 7%, срок действия программы останется прежним — до конца 2022 года.

Прямые потери ЕС от «санкционной лихорадки» могут превысить $400 млрд.

Рост инфляции в отдельных странах Еврозоны уже превысил 20%.

За два года денежная масса в США выросла на 38%, в ЕС — на 20%.

Возможный голод в беднейших странах будет целиком на совести США и евробюрократии.

Важнейшая задача для мирового сообщества — нарастить поставки продовольствия на рынок, Россия способна их увеличить.

Каждая частная инициатива, направленная на развитие России, должна получить поддержку.

Необходимо на постоянной основе отказаться от большинства проверок российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда.

До 1 октября нужно подготовить поправки о пересмотре оснований для заключения под стражу бизнесменов.

Крупный бизнес должен инвестировать внутри страны, по примеру предпринимателей и купцов Российской империи.

Правительству поручено подготовить предложения по новым бюджетным правилам.

Цель России — достижение уровня инфляции в 4%.

Социальная справедливость станет одним из принципов развития экономики России.

Правительству поручено принять кардинальные меры по поддержке семей с детьми.

Необходимо запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, жилищно-коммунальная сфера в РФ недоинвестирована на 4,5 трлн рублей.

Направить по 10 млрд рублей в 2023-м и 2024 году на программу комфортной городской среды.

Полученные от экспортной пошлины средства будут направлены на поддержку сельского хозяйства.

Импортозамещение не панацея, нужно создавать собственные конкурентные технологии и сервисы.

Запустить промышленную ипотеку — льготные долгосрочные кредиты по ставке 5%, право на них получат предприятия, способные купить готовые площади для производства.

Фото: Бобылев Сергей/Фотохост-агентство ТАСС Президент России Владимир Путин

Вице-премьер РФ Александр Новак

Переработка нефти в России в 2022 году может снизиться до 250–260 млн тонн при оптимальной загрузке в 280 млн тонн.

Россия может нарастить поставки нефтепродуктов во Вьетнам, идут переговоры.

Россия начала поставлять больше сжиженного природного газа в Европу

Европа сталкивается с высокими ценами на газ и ограничением поставок, ее могут ждать проблемы осенью и зимой.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

Курс 70 рублей за доллар является минимальным для эффективного экспорта в металлургии, более низкий курс принесет убытки.

Мы ждем увеличения импорта, а увеличение импорта — это ослабление рубля.

Производство на «Москвиче» стартует до конца года, возможен выпуск гибридных авто или электроверсии.

Выпуск первых электромобилей на липецком «Моторинвесте» может начаться в третьем квартале 2022 года.

Автомобили в России подорожали на 25–30%.

Продукция 130 видов и на $2 млрд поставлена в РФ через параллельный импорт

«Жалко у пчелки» (ответ на вопрос, жалеет ли Мантуров об уходе IKEA из России)

Фото: Прокофьев Вячеслав/Фотохост-агентство ТАСС Министр промышленности и торговли Денис Мантуров

Министр экономического развития РФ Максим Решетников

Экономика России «сползает» в дефляционную спираль, без дешевого кредита ситуацию можно «не вытащить».

Инфляция в 2022 году будет ощутимо ниже предыдущей оценки в 17,5%, но останется двузначной.

Министр финансов РФ Антон Силуанов

Российская экономика еще не избавилась от голландской болезни. (ослабление экономики из-за масштабного экспорта сырьевых ресурсов)

Общий объем расходов федерального бюджета из-за поддержки импортеров в этом году вырастет на 3 трлн руб. и составит около 26 трлн руб.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин

Россияне перестанут покупать жилье при дальнейшем росте цен.

Выдача ипотеки в апреле — мае сократилась на 70% к прошлому году.

Ставку льготной ипотеки на новостройки надо снижать.

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин

О риске дефляции речи не идет — пока у нас рост цен год к году 16,7%.

Пространство для того, чтобы калибровать денежно-кредитную политику через механизм ключевой ставки пока достаточно значительное.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

Должны быть нулевые процентные ставки по закупкам оборудования из-за рубежа при нулевых импортных пошлинах и при гарантиях государства на основное тело кредита.

Глава Сбербанка Герман Греф

Если ничего не делать, то возврат российской экономики на уровень 2021 года может занять примерно 10 лет

Главный вызов для России — обеспечить структурную перестройку нашей экономики.

На страны, которые ввели санкции против России, приходится 56% российского экспорта и 51% импорта. Это угроза для 15% ВВП страны.

С марта по май удалось перенаправить 73% российской нефти в страны, которые не ввели санкции.

Сбербанк в 2022 году не будет вводить отрицательные ставки по валютным счетам физлиц, но подумает об этом в 2023 году.

Сбер рассчитывает на создание эффективной альтернативы SWIFT в ближайший год

К концу года ключевая ставка ЦБ РФ может достичь 7%.

Сегодня курс рубля абсолютно рыночный.

Фото: Бобылев Сергей/Фотохост-агентство ТАСС Глава Сбербанка Герман Греф

Генпрокурор России Игорь Краснов

Генпрокуратура будет добиваться снижения числа контрольных проверок предпринимателей.

В нынешних экономических реалиях требуется унификация и полный перевод в электронный вид не только услуг, но и всех мер поддержки для предпринимателей

Глава Роскачества Максим Протасов

Около 30% импортного вина может уйти с российского рынка в этом году из-за повышения цены и приостановки поставок.

Поможет ли все это российской экономике

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман подчеркивает, что, по оценкам ВТБ, удешевление льготной ипотеки до 7% увеличит спрос на нее вдвое.

Льготная ипотека за счет расширения реализации недвижимости застройщиками станет стимулировать и смежные сферы — выпуск стройматериалов, соответствующей техники, транспортировку, производство мебели, услуги по ремонту, поддержит банковский сектор. Промышленная ипотека наряду с ослаблением проверок и преследования бизнеса позволит расширить выпуск отечественных товаров, — сказал эксперт.

С другой стороны, эти меры не смогут полностью решить проблемы сжатия спроса и производства, говорит эксперт.

Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов, в свою очередь, отметил дискуссию между Минэком и ЦБ. Первый говорит о рисках дефляции, а второй — о высокой инфляции.

«А ведь от того, насколько правильно эти процессы определяются, будет зависеть экономическая и денежно-кредитная политика. Будем надеяться, что в ЦБ перестанут бояться инфляции и еще более радикально снизят ключевую ставку. Снижение ставки может сделать ипотеку более доступной, поддержав всю строительную отрасль с ее мультипликативным эффектом на экономику России», — заключил ученый.