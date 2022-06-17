В третий день Петербургского экономического форума (ПМЭФ) его посетил Владимир Путин. Он анонсировал для граждан снижение льготной ипотеки с 9% до 7% и новые меры поддержки семей, а для бизнеса — ослабление давления и комфортную работу. Своими планами и статистикой поделились и российские министры. NEWS.ru собрал самые громкие обещания, прогнозы и мнения аналитиков.

Президент РФ Владимир Путин

  • Эпоха однополярного миропорядка завершалась, несмотря на все попытки ее законсервировать.
  • Льготную ставку по ипотеке нужно снизить до 7%, срок действия программы останется прежним — до конца 2022 года.
  • Прямые потери ЕС от «санкционной лихорадки» могут превысить $400 млрд.
  • Рост инфляции в отдельных странах Еврозоны уже превысил 20%.
  • За два года денежная масса в США выросла на 38%, в ЕС — на 20%.
  • Возможный голод в беднейших странах будет целиком на совести США и евробюрократии.
  • Важнейшая задача для мирового сообщества — нарастить поставки продовольствия на рынок, Россия способна их увеличить.
  • Каждая частная инициатива, направленная на развитие России, должна получить поддержку.
  • Необходимо на постоянной основе отказаться от большинства проверок российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда.
  • До 1 октября нужно подготовить поправки о пересмотре оснований для заключения под стражу бизнесменов.
  • Крупный бизнес должен инвестировать внутри страны, по примеру предпринимателей и купцов Российской империи.
  • Правительству поручено подготовить предложения по новым бюджетным правилам.
  • Цель России — достижение уровня инфляции в 4%.
  • Социальная справедливость станет одним из принципов развития экономики России.
  • Правительству поручено принять кардинальные меры по поддержке семей с детьми.
  • Необходимо запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, жилищно-коммунальная сфера в РФ недоинвестирована на 4,5 трлн рублей.
  • Направить по 10 млрд рублей в 2023-м и 2024 году на программу комфортной городской среды.
  • Полученные от экспортной пошлины средства будут направлены на поддержку сельского хозяйства.
  • Импортозамещение не панацея, нужно создавать собственные конкурентные технологии и сервисы.
  • Запустить промышленную ипотеку — льготные долгосрочные кредиты по ставке 5%, право на них получат предприятия, способные купить готовые площади для производства.

Президент России Владимир ПутинФото: Бобылев Сергей/Фотохост-агентство ТАССПрезидент России Владимир Путин

Вице-премьер РФ Александр Новак

  • Переработка нефти в России в 2022 году может снизиться до 250–260 млн тонн при оптимальной загрузке в 280 млн тонн.
  • Россия может нарастить поставки нефтепродуктов во Вьетнам, идут переговоры.
  • Россия начала поставлять больше сжиженного природного газа в Европу
  • Европа сталкивается с высокими ценами на газ и ограничением поставок, ее могут ждать проблемы осенью и зимой.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

  • Курс 70 рублей за доллар является минимальным для эффективного экспорта в металлургии, более низкий курс принесет убытки.
  • Мы ждем увеличения импорта, а увеличение импорта — это ослабление рубля.
  • Производство на «Москвиче» стартует до конца года, возможен выпуск гибридных авто или электроверсии.
  • Выпуск первых электромобилей на липецком «Моторинвесте» может начаться в третьем квартале 2022 года.
  • Автомобили в России подорожали на 25–30%.
  • Продукция 130 видов и на $2 млрд поставлена в РФ через параллельный импорт
  • «Жалко у пчелки» (ответ на вопрос, жалеет ли Мантуров об уходе IKEA из России)

Министр промышленности и торговли Денис МантуровФото: Прокофьев Вячеслав/Фотохост-агентство ТАССМинистр промышленности и торговли Денис Мантуров

Министр экономического развития РФ Максим Решетников

  • Экономика России «сползает» в дефляционную спираль, без дешевого кредита ситуацию можно «не вытащить».
  • Инфляция в 2022 году будет ощутимо ниже предыдущей оценки в 17,5%, но останется двузначной.

Министр финансов РФ Антон Силуанов

  • Российская экономика еще не избавилась от голландской болезни. (ослабление экономики из-за масштабного экспорта сырьевых ресурсов)
  • Общий объем расходов федерального бюджета из-за поддержки импортеров в этом году вырастет на 3 трлн руб. и составит около 26 трлн руб.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин

  • Россияне перестанут покупать жилье при дальнейшем росте цен.
  • Выдача ипотеки в апреле — мае сократилась на 70% к прошлому году.
  • Ставку льготной ипотеки на новостройки надо снижать.

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин

  • О риске дефляции речи не идет — пока у нас рост цен год к году 16,7%.
  • Пространство для того, чтобы калибровать денежно-кредитную политику через механизм ключевой ставки пока достаточно значительное.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

  • Должны быть нулевые процентные ставки по закупкам оборудования из-за рубежа при нулевых импортных пошлинах и при гарантиях государства на основное тело кредита.

Глава Сбербанка Герман Греф

  • Если ничего не делать, то возврат российской экономики на уровень 2021 года может занять примерно 10 лет
  • Главный вызов для России — обеспечить структурную перестройку нашей экономики.
  • На страны, которые ввели санкции против России, приходится 56% российского экспорта и 51% импорта. Это угроза для 15% ВВП страны.
  • С марта по май удалось перенаправить 73% российской нефти в страны, которые не ввели санкции.
  • Сбербанк в 2022 году не будет вводить отрицательные ставки по валютным счетам физлиц, но подумает об этом в 2023 году.
  • Сбер рассчитывает на создание эффективной альтернативы SWIFT в ближайший год
  • К концу года ключевая ставка ЦБ РФ может достичь 7%.
  • Сегодня курс рубля абсолютно рыночный.

Глава Сбербанка Герман ГрефФото: Бобылев Сергей/Фотохост-агентство ТАССГлава Сбербанка Герман Греф

Генпрокурор России Игорь Краснов

  • Генпрокуратура будет добиваться снижения числа контрольных проверок предпринимателей.
  • В нынешних экономических реалиях требуется унификация и полный перевод в электронный вид не только услуг, но и всех мер поддержки для предпринимателей

Глава Роскачества Максим Протасов

  • Около 30% импортного вина может уйти с российского рынка в этом году из-за повышения цены и приостановки поставок.

Поможет ли все это российской экономике

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман подчеркивает, что, по оценкам ВТБ, удешевление льготной ипотеки до 7% увеличит спрос на нее вдвое.

Льготная ипотека за счет расширения реализации недвижимости застройщиками станет стимулировать и смежные сферы — выпуск стройматериалов, соответствующей техники, транспортировку, производство мебели, услуги по ремонту, поддержит банковский сектор. Промышленная ипотека наряду с ослаблением проверок и преследования бизнеса позволит расширить выпуск отечественных товаров, — сказал эксперт.

С другой стороны, эти меры не смогут полностью решить проблемы сжатия спроса и производства, говорит эксперт.

Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов, в свою очередь, отметил дискуссию между Минэком и ЦБ. Первый говорит о рисках дефляции, а второй — о высокой инфляции.

«А ведь от того, насколько правильно эти процессы определяются, будет зависеть экономическая и денежно-кредитная политика. Будем надеяться, что в ЦБ перестанут бояться инфляции и еще более радикально снизят ключевую ставку. Снижение ставки может сделать ипотеку более доступной, поддержав всю строительную отрасль с ее мультипликативным эффектом на экономику России», — заключил ученый.