Траты россиян в алкомаркетах снизились на 14%

https://static.news.ru/photo/0bcc9a58-ea8b-11ea-94e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты проанализировали размер среднего чека в основных категориях торговых точек за период с января по август 2020 года и сравнили его с аналогичным периодом 2019-го.

В ходе исследования выяснилось, что чек на покупки в алкомаркетах снизился на 14% и составил 447 рублей. В сегменте HoReCa (заведения общепита, гостиницы) россияне в среднем за восемь месяцев 2020 года тратили 990 рублей, что на 18% меньше того же периода в прошлом году. Уменьшился также чек в супермаркетах — на 6%, или с 755 до 707 рублей.

Незначительный рост продемонстрировал средний чек в категории «Магазины у дома» — 1% (с 348 до 350 рублей). Более ощутимо вырос чек на АЗС (11%) и в аптеках (15%). За указанный период средние траты на заправках составляли 1390 рублей, в аптеках — 610 рублей.

В общей сложности было проанализировано свыше 22 млрд кассовых чеков, сообщает RT.

Ранее NEWS.ru писал, что за время пандемии россияне сократили траты на услуги ЖКХ. Уровень оплаты по начислениям жилищно-коммунальных услуг за март — апрель снизился на 12% в сравнении с январём — февралём. В мае снижение по сравнению с началом года достигло 24%, а в июне — 31%. Средний чек начислений за май — июнь по России составил 1759 рублей.