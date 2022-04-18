Тратосфера: как выйти из неё и начать экономить

Наверняка вам знакомо такое выражение как «русская смекалочка». Оно означает, что в какую бы передрягу ни попал русский человек, он всегда найдёт способ из неё выбраться, а выход может оказаться самым неожиданным и экспериментальным. И на фоне тех актуальных запретов и ограничений, которые были введены против россиян, сейчас самое время применить подобную практику. Так как большинство нововведений ударили по кошелькам, в этом тексте мы дадим развёрнутый перечень способов эффективного сохранения своих средств путём их экономии. Здесь вы точно найдёте что-нибудь для себя.
Как научиться экономить деньги
Первый шаг на пути к решению проблемы — её осознание. Если вы понимаете, что живёте от зарплаты до зарплаты и не можете позволить себе накопить финансовую подушку безопасности или средства на крупную покупку, стоит задуматься, в чём же причина. Быть может, вы где-то сильно переплачиваете или тратитесь на излишки. А возможно вам недоплачивают на работе.
И в том, и в другом случае один из возможных вариантов решения проблемы — поход к психологу. Шопоголизм — это такая же зависимость, как и алкоголизм, курение, пристрастие к азартным играм. И с ней нужно бороться. Но самостоятельно это делать трудно, поэтому важно вовремя обратиться к специалисту, который сможет найти в вашем сознании триггеры и разработать индивидуальный курс лечения от болезни.
Если же вам мало платят на работе и вы не решаетесь подойти к начальнику и заявить о своих потребностях, психолог тоже будет очень кстати. Нерешительность тоже не берётся с потолка. Найдя с доктором корень проблемы, вам будет легче с ней справиться. Если же начальник игнорирует ваши требования повысить зарплату, быть может, вам стоит подыскать другое место работы.
Так или иначе, какой бы случай у вас не произошёл, никогда не будет лишним научиться экономить деньги. Хотя бы на психолога.
Общие рекомендации для экономии денег
- Поставьте себе цель. Всегда легче откладывать деньги на что-то конкретное, чем просто экономить. Целью может стать что угодно — покупка недвижимости, автомобиля, образовательные и медицинские услуги. Главный фактор цели — её оправданность и большой размер. Помочь её осуществить может список будущих покупок (вишлист). В него вы можете внести сразу несколько вещей и таким образом мотивация для экономии денег может стать бессрочной.
- Начните вести список проделанных покупок. Так вы сможете отделить затраты на вещи первой необходимости от излишков. Сделайте выводы, от чего вы можете отказаться, а сэкономленные деньги откладывайте на чёрный день.
- Разделите свой заработок на несколько частей. Наиболее распространённая схема — 50/30/20. Суть его заключается в том, что 50% заработанного вы тратите на жизненно необходимые вещи, 30% уходят на развлечения и необязательные покупки, другие 20% остаются нетронутыми. В зависимости от вашего дохода, состава семьи и личных потребностей, пропорцию можно менять под себя.
- Создайте пассивный доход. Самый надёжный способ — открыть вклад в банке и положить туда максимально возможную сумму. Помимо того, что вы получите проценты, вы также сохраните деньги в безопасности. Будет меньше соблазна взять их и потратить.
- Помимо вклада, деньги можно вложить в облигации, акции, иностранную валюту, золото, бриллианты. Однако здесь будет нужен стратегический расчёт и знание экономики и рынка.
- Продайте ненужные вещи. Не спешите выбрасывать повреждённые и/или ненужные вещи, сперва разместите в интернете объявление о продаже. Возможно у них найдётся покупатель. Основные российские сервисы — Авито, Юла, Из рук в руки. Также вы и сами можете что-то приобрести на этих сайтах. Так как товары продают обычные пользователи, цены будут ниже рыночных.
Способы экономии на продуктах
- Откажитесь от доставки еды и походов в рестораны. Это может перерасти в привычку, а привычка это довольно дорогая. Лучше всего готовьте пищу самостоятельно. Так будет и дешевле, и полезнее.
- Перед походом в магазин составляйте список покупок. Он поглотит ваше внимание и вы будете меньше заглядываться на продукты, которые вам не сильно нужны.
- Пользуйтесь скидочными картами и купонами. Они введены практически в каждом современном супермаркете, с их помощью можно сэкономить значительную часть средств. Также в некоторых заведениях работает и накопительная система баллов, которыми в дальнейшем можно будет оплатить покупки.
- Откажитесь от «лёгких перекусов». Не стоит покупать шоколадки, сухарики и другие подобные мелочи. Ими вы не наедитесь, а деньги лишние потратите.
- Берите еду и напитки с собой в те места, где это не запрещено. Например, в кинотеатр. На месте вы отдадите в разы больше денег за аналогичные продукты.
- Перед посещением магазина плотно поешьте. Психологи утверждают, что сытый человек совершает меньше покупок в магазине по сравнению с голодным.
- Покупайте сезонные овощи и фрукты. Они будут стоить значительно дешевле тепличных.
Способы экономии на одежде
- Не гонитесь за трендовой одеждой. Мода приходит и уходит, и если в момент покупки вы будете смотреться стильно, то спустя незначительное время ваш лук будет неактуален и придётся покупать новую вещь. Лучше всего приобретать классические модели одежды, которые не связаны с временем — джинсы, классические юбки, рубашки, ботинки и т.д.
- Не выбрасывайте испорченную вещь. Дешевле будет отдать её в химчистку или в ремонт, нежели покупать новую. А ещё дешевле будет заранее организовать грамотный уход за одеждой и тщательную стирку.
- Пользуйтесь секонд-хендами. В этом нет ничего зазорного. В последнее время подобные заведения даже вошли в моду, отчасти за счёт более разнообразного ассортимента под одной крышей по сравнению с официальными магазинами. А отчасти за счёт цен, которые заметно доступнее магазинных.
- Покупайте универсальную одежду, которая будет сочетаться с любой другой вещью из вашего гардероба. Таким образом вам не придётся тратиться на целый набор одежды в дальнейшем, достаточно будет заменить отдельные элементы. Хороший пример универсальной одежды — изделия из джинсы.
- Приобретайте зимнюю одежду летом. Во внесезонное время они стоят значительно дешевле.
- Не приобретайте много одежды для ребёнка, поскольку дети быстро растут. Если вы купите кучу одежды сразу, велика вероятность, что какая-то часть останется неношеной.
Способы экономии на технике
- Покупайте технику с максимально возможным гарантийным сроком. В случае поломки, вы сэкономите деньги на ремонте, и вам не придётся совершать новую покупку.
- Пользуйтесь программой утилизации техники. Многие магазины проводят подобные акции, в ходе которых у вас из дома забирают старую технику, а в обмен дают скидку на приобретение новой.
- Закупайтесь электроникой в Чёрную Пятницу и Киберпонедельник. Традиция пришла к нам из США, где после Дня благодарения главные магазины страны устраивают большие распродажи. В 2022 году в России Чёрная Пятница пройдёт с 24 по 26 ноября.
Способы экономии на лекарствах
- Найдите менее дорогой аналог лекарства. У большинства брендированных (и не только) препаратов есть аналоги подешевле, которые по своим свойствам ничем не отличаются. Обязательно сравните их составы и изучите список противопоказаний. Бывает, что два похожих препарата могут одинаково помочь с одной проблемой, и по-разному повлиять на организм при любой другой. На этот счёт проконсультируйтесь со своим лечащим врачом или фармацевтом в аптеке.
- Найдите и сравните цены на лекарство в интернете. Покупая нужный препарат в первой попавшейся аптеке, вы можете значительно переплатить за него. Кроме того, вам могут продать дорогую версию препарата, когда в наличии будет точно такой же, но от другого производителя и с более низкой ценой.
- Покупайте лекарства в больших упаковках. Если вы рассчитываете на длительный курс употребления лекарства, возьмите сразу большую пачку. Это будет дешевле, чем если вы будете приходить несколько раз за маленькими.
- Покупайте лекарства с истекающим сроком годности. Этот вариант будет актуален для вас, если продолжительность курса лечения укладывается в срок годности препарата. В большинстве аптек на такой товар делается значительная скидка.
Способы экономии воды и электроэнергии
- Установите счётчики на воду и электричество. Таким образом вы сможете полностью контролировать расход ресурсов.
- Перекрывайте вентили в моменты, когда не используете воду. Так вы обезопасите себя от случайно оставленной включённой воды. Кроме этого, кран может банально подтекать.
- Не открывайте кран на полную. Для того чтобы умыться, помыть руки или посуду, вам хватит и мелкой струи. При возможности выключайте воду, например, когда чистите зубы. Или когда намочили посуду и губку и больше она вам не понадобится.
- Выключайте свет и телевизор, если выходите из комнаты. Если же вы понимаете, что в ближайшее время в неё вернётесь, оставляйте всё включённым. Скачки напряжения ещё больше съедают ваши деньги.
- Замените обычные лампочки на энергосберегающие. С их помощью вы потратите вдвое меньше денег за освещение.
- Оплачивайте коммунальные услуги онлайн. Мало того, что при оплате картой вы сможете получить скидку, так ещё и у вас будет возможность заблаговременно отслеживать расходы. Иногда коммунальные службы могут ошибиться в показателях, фиксируйте и это. Платите исключительно за те услуги, которыми вы пользовались. Сэкономленные деньги
- Использование магнитов на счётчики для воды незаконно. Сэкономив один раз, в следующий вы заплатите штраф, значительно превышающий среднемесячный коммунальный счёт за воду. Таким образом вы сэкономите, если не поставите магнит.
Читайте также:
В пустыне сахара: о производстве вещества и его возможном дефиците
О долгожителе во власти: биография Сергея Шойгу
Удалёнка-2022: как и кем можно работать дистанционно
Полная биография Владимира Жириновского