Тратосфера: как выйти из неё и начать экономить

Наверняка вам знакомо такое выражение как «русская смекалочка». Оно означает, что в какую бы передрягу ни попал русский человек, он всегда найдёт способ из неё выбраться, а выход может оказаться самым неожиданным и экспериментальным. И на фоне тех актуальных запретов и ограничений, которые были введены против россиян, сейчас самое время применить подобную практику. Так как большинство нововведений ударили по кошелькам, в этом тексте мы дадим развёрнутый перечень способов эффективного сохранения своих средств путём их экономии. Здесь вы точно найдёте что-нибудь для себя.

Как научиться экономить деньги

Первый шаг на пути к решению проблемы — её осознание. Если вы понимаете, что живёте от зарплаты до зарплаты и не можете позволить себе накопить финансовую подушку безопасности или средства на крупную покупку, стоит задуматься, в чём же причина. Быть может, вы где-то сильно переплачиваете или тратитесь на излишки. А возможно вам недоплачивают на работе.

И в том, и в другом случае один из возможных вариантов решения проблемы — поход к психологу. Шопоголизм — это такая же зависимость, как и алкоголизм, курение, пристрастие к азартным играм. И с ней нужно бороться. Но самостоятельно это делать трудно, поэтому важно вовремя обратиться к специалисту, который сможет найти в вашем сознании триггеры и разработать индивидуальный курс лечения от болезни.

Если же вам мало платят на работе и вы не решаетесь подойти к начальнику и заявить о своих потребностях, психолог тоже будет очень кстати. Нерешительность тоже не берётся с потолка. Найдя с доктором корень проблемы, вам будет легче с ней справиться. Если же начальник игнорирует ваши требования повысить зарплату, быть может, вам стоит подыскать другое место работы.

Научиться экономить деньги Сергей Булкин/NEWS.ru

Так или иначе, какой бы случай у вас не произошёл, никогда не будет лишним научиться экономить деньги. Хотя бы на психолога.

Общие рекомендации для экономии денег

Поставьте себе цель. Всегда легче откладывать деньги на что-то конкретное, чем просто экономить. Целью может стать что угодно — покупка недвижимости, автомобиля, образовательные и медицинские услуги. Главный фактор цели — её оправданность и большой размер. Помочь её осуществить может список будущих покупок (вишлист). В него вы можете внести сразу несколько вещей и таким образом мотивация для экономии денег может стать бессрочной. Начните вести список проделанных покупок. Так вы сможете отделить затраты на вещи первой необходимости от излишков. Сделайте выводы, от чего вы можете отказаться, а сэкономленные деньги откладывайте на чёрный день. Разделите свой заработок на несколько частей. Наиболее распространённая схема — 50/30/20. Суть его заключается в том, что 50% заработанного вы тратите на жизненно необходимые вещи, 30% уходят на развлечения и необязательные покупки, другие 20% остаются нетронутыми. В зависимости от вашего дохода, состава семьи и личных потребностей, пропорцию можно менять под себя. Создайте пассивный доход. Самый надёжный способ — открыть вклад в банке и положить туда максимально возможную сумму. Помимо того, что вы получите проценты, вы также сохраните деньги в безопасности. Будет меньше соблазна взять их и потратить. Помимо вклада, деньги можно вложить в облигации, акции, иностранную валюту, золото, бриллианты. Однако здесь будет нужен стратегический расчёт и знание экономики и рынка. Продайте ненужные вещи. Не спешите выбрасывать повреждённые и/или ненужные вещи, сперва разместите в интернете объявление о продаже. Возможно у них найдётся покупатель. Основные российские сервисы — Авито, Юла, Из рук в руки. Также вы и сами можете что-то приобрести на этих сайтах. Так как товары продают обычные пользователи, цены будут ниже рыночных.

Как научиться экономить деньги Gennadii Khameliyanin/Russian Look/Global Look Press

Способы экономии на продуктах

Откажитесь от доставки еды и походов в рестораны. Это может перерасти в привычку, а привычка это довольно дорогая. Лучше всего готовьте пищу самостоятельно. Так будет и дешевле, и полезнее. Перед походом в магазин составляйте список покупок. Он поглотит ваше внимание и вы будете меньше заглядываться на продукты, которые вам не сильно нужны. Пользуйтесь скидочными картами и купонами. Они введены практически в каждом современном супермаркете, с их помощью можно сэкономить значительную часть средств. Также в некоторых заведениях работает и накопительная система баллов, которыми в дальнейшем можно будет оплатить покупки. Откажитесь от «лёгких перекусов». Не стоит покупать шоколадки, сухарики и другие подобные мелочи. Ими вы не наедитесь, а деньги лишние потратите. Берите еду и напитки с собой в те места, где это не запрещено. Например, в кинотеатр. На месте вы отдадите в разы больше денег за аналогичные продукты. Перед посещением магазина плотно поешьте. Психологи утверждают, что сытый человек совершает меньше покупок в магазине по сравнению с голодным. Покупайте сезонные овощи и фрукты. Они будут стоить значительно дешевле тепличных.

Способы экономии на продуктах Артём Соболев/NEWS.ru

Способы экономии на одежде

Не гонитесь за трендовой одеждой. Мода приходит и уходит, и если в момент покупки вы будете смотреться стильно, то спустя незначительное время ваш лук будет неактуален и придётся покупать новую вещь. Лучше всего приобретать классические модели одежды, которые не связаны с временем — джинсы, классические юбки, рубашки, ботинки и т.д. Не выбрасывайте испорченную вещь. Дешевле будет отдать её в химчистку или в ремонт, нежели покупать новую. А ещё дешевле будет заранее организовать грамотный уход за одеждой и тщательную стирку. Пользуйтесь секонд-хендами. В этом нет ничего зазорного. В последнее время подобные заведения даже вошли в моду, отчасти за счёт более разнообразного ассортимента под одной крышей по сравнению с официальными магазинами. А отчасти за счёт цен, которые заметно доступнее магазинных. Покупайте универсальную одежду, которая будет сочетаться с любой другой вещью из вашего гардероба. Таким образом вам не придётся тратиться на целый набор одежды в дальнейшем, достаточно будет заменить отдельные элементы. Хороший пример универсальной одежды — изделия из джинсы. Приобретайте зимнюю одежду летом. Во внесезонное время они стоят значительно дешевле. Не приобретайте много одежды для ребёнка, поскольку дети быстро растут. Если вы купите кучу одежды сразу, велика вероятность, что какая-то часть останется неношеной.

Способы экономии на технике

Покупайте технику с максимально возможным гарантийным сроком. В случае поломки, вы сэкономите деньги на ремонте, и вам не придётся совершать новую покупку. Пользуйтесь программой утилизации техники. Многие магазины проводят подобные акции, в ходе которых у вас из дома забирают старую технику, а в обмен дают скидку на приобретение новой. Закупайтесь электроникой в Чёрную Пятницу и Киберпонедельник. Традиция пришла к нам из США, где после Дня благодарения главные магазины страны устраивают большие распродажи. В 2022 году в России Чёрная Пятница пройдёт с 24 по 26 ноября.

Способы экономии Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Способы экономии на лекарствах

Найдите менее дорогой аналог лекарства. У большинства брендированных (и не только) препаратов есть аналоги подешевле, которые по своим свойствам ничем не отличаются. Обязательно сравните их составы и изучите список противопоказаний. Бывает, что два похожих препарата могут одинаково помочь с одной проблемой, и по-разному повлиять на организм при любой другой. На этот счёт проконсультируйтесь со своим лечащим врачом или фармацевтом в аптеке. Найдите и сравните цены на лекарство в интернете. Покупая нужный препарат в первой попавшейся аптеке, вы можете значительно переплатить за него. Кроме того, вам могут продать дорогую версию препарата, когда в наличии будет точно такой же, но от другого производителя и с более низкой ценой. Покупайте лекарства в больших упаковках. Если вы рассчитываете на длительный курс употребления лекарства, возьмите сразу большую пачку. Это будет дешевле, чем если вы будете приходить несколько раз за маленькими. Покупайте лекарства с истекающим сроком годности. Этот вариант будет актуален для вас, если продолжительность курса лечения укладывается в срок годности препарата. В большинстве аптек на такой товар делается значительная скидка.

Способы экономии воды и электроэнергии

Установите счётчики на воду и электричество. Таким образом вы сможете полностью контролировать расход ресурсов. Перекрывайте вентили в моменты, когда не используете воду. Так вы обезопасите себя от случайно оставленной включённой воды. Кроме этого, кран может банально подтекать. Не открывайте кран на полную. Для того чтобы умыться, помыть руки или посуду, вам хватит и мелкой струи. При возможности выключайте воду, например, когда чистите зубы. Или когда намочили посуду и губку и больше она вам не понадобится. Выключайте свет и телевизор, если выходите из комнаты. Если же вы понимаете, что в ближайшее время в неё вернётесь, оставляйте всё включённым. Скачки напряжения ещё больше съедают ваши деньги. Замените обычные лампочки на энергосберегающие. С их помощью вы потратите вдвое меньше денег за освещение. Оплачивайте коммунальные услуги онлайн. Мало того, что при оплате картой вы сможете получить скидку, так ещё и у вас будет возможность заблаговременно отслеживать расходы. Иногда коммунальные службы могут ошибиться в показателях, фиксируйте и это. Платите исключительно за те услуги, которыми вы пользовались. Сэкономленные деньги Сергей Булкин/NEWS.ru Использование магнитов на счётчики для воды незаконно. Сэкономив один раз, в следующий вы заплатите штраф, значительно превышающий среднемесячный коммунальный счёт за воду. Таким образом вы сэкономите, если не поставите магнит.

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