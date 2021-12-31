Транзит российского газа через Украину в Словакию резко сократился

Прокачка российского газа через Украину в направлении Словакии в первый день 2022 года упала до самого низкого уровня за два месяца. Через пограничный пункт Велке Капушаны было прокачано только 49 млн кубометров, что является минимальным показателем с 2 ноября, сообщает Reuters.

Агентство сослалось на словацкого газотранспортного оператора Eustream, по данным которого прежде в сутки осуществлялся транзит 84 млн кубометров газа.

Снижение поставок голубого топлива отмечено на фоне того, что «Газпром» с 20 декабря не бронирует мощности газопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу. Причём с 1 января поток газа по данному газопроводу в Германию так и не начался. В то же время в четыре раза увеличились реверсные поставки в Польшу.

Ранее стало известно, что запрос на транзит газа через Украину в Словакию 1 января упал на 40,9% по сравнению с заявкой от 31 декабря 2021 года. Таковы данные газотранспортного оператора Eustream. Если 31 декабря 2021 года соответствующая заявка была 83,78 млн кубометров, то на 1 января 2022 года она составляла 49,55 млн кубометров.