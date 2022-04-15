Транзит российского газа через Украину 16 апреля снизится на 18%

Транзит российского газа через газотранспортную систему Украины 16 апреля снизится на 18%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Оператора ГТС Украины». Заявки на прокачку газа на 16 апреля через станции «Суджа» и «Сохрановка» составляют 57,23 млн кубометров, днём ранее показатель был на отметке 69,98 млн.

Это почти в два раза ниже максимальных обязательств «Газпрома» перед Украиной по транзитному контракту, которые составляют около 109,6 млн кубометров в сутки (40 млрд кубометров в год), — пишет агентство.

Отмечается, что показатели прокачки по главному пути экспорта газа из России на европейский рынок — газопроводу «Северный поток» на текущий момент стабильны. Транзит по нему держится на высоком уровне — 170 млн кубометров в сутки, исходя из данных на сайте оператора газопровода Nord Stream AG о заявках на 16 апреля.

Ранее газета Daily Telegraph сообщила, что Великобритания может стать транзитёром природного газа в Европу на фоне попыток ряда европейских стран снизить зависимость от России. Согласно изданию, газ, поступающий в страну из Норвегии по газопроводу через Северное море, а также на танкерах в виде сжиженного природного газа со всего мира, может быть потом переправлен в Европу через трубопроводы в Бельгию и Нидерланды.