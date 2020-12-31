Транзит газа через Украину в Европу за год сократился более чем на треть

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Транзит газа в Европу через Украину в 2020 году составил 55,8 млрд кубометров, что на 38% меньше показателя 2019 года.

Объёмы транспортировки газа в обратном направлении — из Европы на Украину — за прошедший год составили 15,9 млрд кубометров (на 12% больше, чем в 2019 году), сообщило ООО «Оператор ГТС Украины». По данным компании, главными причинами снижения объёмов газа, поступающего в Европу, стали запуск новых газопроводов в обход страны и снижение спроса на голубое топливо в Евросоюзе в связи с пандемией.

Транзитное соглашение с «Газпромом» предусматривает бронирование мощностей в объёме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021–2024 годах. В прошлом году транзит составил на 14% меньше (или на 9,2 миллиарда кубометров), чем предусмотрено соглашением. При этом «Газпром» уже полностью рассчитался за весь объём заказанных мощностей по контракту, — отметили в компании.

По данным «Оператора ГТС Украины», большая часть транзита пришлась на западное направление — 51,9 млрд кубометров (на 32% меньше, чем в 2019 году). В южном направлении ушло 3,9 млрд кубометров газа (на 70% меньше, чем в 2019 году).

С начала 2020 года в подземные хранилища Украины для хранения в режиме «таможенный склад» направили 10,2 млрд кубометров топлива. В ноябре началась началась фаза активного отбора газа из хранилищ и его транспортировки в страны ЕС.

Москва и Киев в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, по которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров в первый год и по 40 млрд в последующие. По протоколу о газовом сотрудничестве «Нафтогаз» и «Газпром» могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба NCG в зависимости от объёмов. Пока активацию этого пункта не обсуждали.

В 2020 году Европа сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) по сравнению с 2019 годом на 7%, до 97,194 млрд кубометров, передавал NEWS.ru.