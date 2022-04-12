Транзит газа через Украину сократится более чем на 20%

Транзит российского газа через Украину в Европу во вторник снизится более чем на 20% и достигнет уровня прошедших выходных, следует из данных «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ). С 8 апреля прокачка топлива начала сокращаться, однако это может быть связано с наступлением прихода тепла в Европу. В «Газпроме» утверждают, что подача газа ведётся в соответствии с заявками потребителей.

По состоянию на 12 апреля заявки на прокачку газа через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России составляют 74,54 млн кубометров. Это меньше на 22% объёма заявок на 11 апреля — они составляли тогда почти 95 миллионов. Данные показатели ниже максимальных обязательств «Газпрома» перед Украиной по транзитному контракту, которые составляют около 109,6 млн кубометров в сутки (40 млрд кубометров в год). Такой объём прокачки сохранялся с конца февраля, и только с 8 апреля он сократился, основной причиной того мог стать приход более тёплой погоды в Европу.

Как сообщает «Газпром», поставки газа по украинскому маршруту идут в штатном режиме и в соответствии с заявками потребителей.

23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи.