Транзит газа через Украину сократится более чем на 20%

Транзит российского газа через Украину в Европу во вторник снизится более чем на 20% и достигнет уровня прошедших выходных, следует из данных «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ). С 8 апреля прокачка топлива начала сокращаться, однако это может быть связано с наступлением прихода тепла в Европу. В «Газпроме» утверждают, что подача газа ведётся в соответствии с заявками потребителей.
По состоянию на 12 апреля заявки на прокачку газа через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России
Как сообщает «Газпром», поставки газа по украинскому маршруту идут в штатном режиме и в соответствии с заявками потребителей.
23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи.
При этом большинство европейских лидеров