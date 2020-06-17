Транспортный налог за 2020 год могут уменьшить на 25%

https://static.news.ru/photo/e74dfd76-b11d-11ea-b167-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Василий Власов направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с предложением в 2020 году снизить транспортный налог на 25%. Свою идею он обосновал вынужденной самоизоляцией россиян, которые проживают в регионах, где был введён режим повышенной готовности.

По словам депутата, такое решение властей может стать для россиян «справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки», сообщает РИА Новости.

По мнению Власова, большинство россиян свыше месяца находились на самоизоляции и не могли пользоваться автомобилями. Он просит министра проанализировать возможность реализации его инициативы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральная налоговая служба (ФНС) вернула на счета самозанятых россиян 1,3 миллиарда рублей налогов, уплаченных в 2019 году, чтобы поддержать во время пандемии коронавируса. Средства поступят на счета, как только самозанятые привяжут свои банковские карты к государственной системе «Мой налог».