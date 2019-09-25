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«Транснефть — Дружба», дочернее предприятие «Транснефти», возобновила прокачку нефти по участкам нефтепроводов после планового ремонта. Работы проводились в течение 72 часов на территории Брянской, Пензенской, Тамбовской, Самарской областей.

Задача планового обслуживания — обеспечить бесперебойную и безаварийную работу магистралей на участках Куйбышев — Унеча — Мозырь-1, Унеча — Полоцк-2, а также Уфа — Западное направление, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Сейчас перекачка нефти и нефтепродуктов осуществляется в штатном режиме.

Участок Куйбышев — Унеча — Мозырь-1 протяженностью 23 км — полностью новый, в процесса работ он был подключён к магистральному нефтепроводу и принял сырьё впервые. На ранее действовавшем отрезке Унеча — Полоцк-2 выполнен ремонт шести единиц запорной арматуры и устранён ряд дефектов.

На участке Уфа — Западное направление специалисты провели гидравлические испытания технологических трубопроводов станции «Сызрань-1». Помимо этого, отремонтирован обратный затвор устройства пуска-приема средств очистки и диагностики линейной производственно-диспетчерской станции «Унеча».

Ранее, как писал News.ru, были восстановлены поставки нефти по трубопроводу «Дружба» после устранения утечки на территории Польши. Об этом заявил официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин.