Российская «Транснефть» намерена ужесточить регламенты работы в компании после ЧП с грязной нефтью на трубопроводе «Дружба».
Ранее NEWS.ru писал, что «Транснефть» перевела 14 компаниям Казахстана компенсации после проблем с «Дружбой». Соответствующие соглашения стороны подписали в ноябре 2019 года. Позже к процессу выплат присоединились ещё 18 компаний республики.
Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» была приостановлена в апреле 2019 года из-за превышенного содержания хлорорганических соединений. Минск и Москва создали рабочую группу по восстановлению поставок нефти по «Дружбе» и оценке убытков, согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти на чистую на белорусской территории.
18 декабря стало известно, что в нефти из трубопровода «Дружба» эксперты нашли тетрахлорид углерода — озоноразрушающее вещество, производство которого регулируется Монреальским протоколом.
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