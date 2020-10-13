«Транснефть», «Роснефть» и Total закрыли вопросы по «грязной» нефти

https://static.news.ru/photo/092a655e-0d37-11eb-b235-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Компании «Транснефть», «Роснефть» и Total завершили урегулирование вопросов по «грязной» нефти, поставленной по трубопроводу «Дружба» на немецкий НПЗ. Об этом сообщает российская монополия.

Компания [«Транснефть»], ПАО «НК «Роснефть» и французский концерн TOTAL завершили урегулирование в отношении объёмов нефти, поставленных трубопроводным транспортом на немецкий нефтеперерабатывающий завод Лейне, принадлежащий группе TOTAL, — говорится в сообщении «Транснефти».

Трубопровод «Дружба» служит для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района, его северный участок проходит по территории Белоруссии, Польши и Германии. 19 апреля в «Белнефтехиме» пожаловались на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals. В компании заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое превышает допустимые значения. 25 апреля Белоруссия и Польша приостановили транзит сырья.

В «Транснефти» заявляют, что инцидент произошёл «в результате противоправных действий третьих лиц». Источник попадания загрязнений — пункт приёма нефти в Самарской области. По всем направлениям прокачку нефти восстановили с 9 июня.

Совет директоров «Транснефти» решил, что компания возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят потери. Уже выплачено 8,8 млрд руб.

ЛУКОЙЛ с венгерской MOL, казахстанские грузоотправители, «Сургутнефтегаз» с Total уже заключили соглашения с «Транснефтью» о компенсациях. Монополия также согласовала размер выплат Мозырскому НПЗ за «грязную» нефть.

Ранее NEWS.ru писал, что польской нефтеперерабатывающей компании Orlen частично компенсировали недопоставку нефти в связи с загрязнением сырья.