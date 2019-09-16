Совет директоров корпорации «Транснефть» обсудит возможность увеличения капитальных вложений в Новороссийский морской торговый порт (НМТП).
Заседание запланировано на 18 сентября, передаёт
В повестке дня заседания указано, что руководство намерено провести анализ возможности увеличения капитальных вложений ПАО «Транснефть» и источников финансирования для их осуществления, а также стратегии развития ПАО «НМТП».
Ранее вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что решение о передаче «Транснефти» пунктов сдачи нефти пока что не принято, писал News.ru.