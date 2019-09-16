https://static.news.ru/photo/ff01f706-d851-11e9-a906-fa163e074e61_660.jpg Фото: nmtp.info

Совет директоров корпорации «Транснефть» обсудит возможность увеличения капитальных вложений в Новороссийский морской торговый порт (НМТП).

Заседание запланировано на 18 сентября, передаёт ТАСС . «Транснефть» владеет 62% акций НМТП и планирует обсудить дальнейшее финансирование объекта.

В повестке дня заседания указано, что руководство намерено провести анализ возможности увеличения капитальных вложений ПАО «Транснефть» и источников финансирования для их осуществления, а также стратегии развития ПАО «НМТП».

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что решение о передаче «Транснефти» пунктов сдачи нефти пока что не принято, писал News.ru.