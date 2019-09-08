Компания «Транснефть» назвала избыточной и нецелесообразной идею привлечения независимых экспертов для оценки качества нефти, поступающей в систему трубопроводов.
Как говорится в сообщении на
«Транснефть» предлагает усилить юридическую ответственность за нарушение технических регламентов, усовершенствовать методы контроля работы приёмо-сдаточных пунктов нефти и изменить нормы аккредитации испытательных лабораторий. Все эти меры должны помочь избежать в будущем инцидентов с попаданием некачественной нефти в магистральные трубопроводы.
В апреле 2019 года в трубопровод «Дружба» попала загрязнённая хлоридами нефть. Ряд европейских стран на время остановили перекачку энергоресурса из России.
Как сообщал News.ru, польские НПЗ продолжают нести убытки спустя несколько месяцев после инцидента с «Дружбой»,