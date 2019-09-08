https://static.news.ru/photo/a9dd7670-d265-11e9-9595-fa163e074e61_660.jpg Президент компании «Транснефть» Николай Токарев Фото: Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания «Транснефть» назвала избыточной и нецелесообразной идею привлечения независимых экспертов для оценки качества нефти, поступающей в систему трубопроводов.

Как говорится в сообщении на сайте компании, невозможно полностью исключить вероятность попадания загрязнённого сырья в магистральные нефтепроводы из-за человеческого фактора или преступных действий. «Транснефть» подчёркивает, что ни одна нефтяная компания в настоящий момент не привлекает независимых инспекторов для контроля качества своей нефти перед подачей в нефтепроводы.

«Транснефть» предлагает усилить юридическую ответственность за нарушение технических регламентов, усовершенствовать методы контроля работы приёмо-сдаточных пунктов нефти и изменить нормы аккредитации испытательных лабораторий. Все эти меры должны помочь избежать в будущем инцидентов с попаданием некачественной нефти в магистральные трубопроводы.

В апреле 2019 года в трубопровод «Дружба» попала загрязнённая хлоридами нефть. Ряд европейских стран на время остановили перекачку энергоресурса из России.

Как сообщал News.ru, польские НПЗ продолжают нести убытки спустя несколько месяцев после инцидента с «Дружбой»,