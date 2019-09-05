https://static.news.ru/photo/b7431c1e-cfec-11e9-aaea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нефтепровод

Компания «Транснефть» по итогам девяти месяцев отразит в отчётности резерв для выплаты компенсаций из-за ЧП на «Дружбе». Они будут осуществлены при условии документально подтверждённых потерь, понесённых в результате инцидента.

Мы в настоящее время не можем оценить тот объём выплат, который нам предстоит сделать в связи с тем, что на сегодняшний день мы не получили ни одной формальной претензии. Планируем создать резерв по итогам девяти месяцев 2019 года, — сообщил первый вице-президент компании Максим Гришанин в ходе телефонной конференции.

Трубопровод «Дружба» служит для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района, его северный участок проходит по территории Белоруссии, Польши и Германии.

19 апреля в «Белнефтехиме» пожаловались на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals. В компании заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое превышает допустимые значения. 25 апреля Белоруссия и Польша приостановили транзит сырья. Компании «Транснефть» и «Роснефть» обвинили в случившемся друг друга.

Ранее вице-президент «Роснефти» Отабек Каримов заявил, что полностью оценить ущерб от инцидента пока нельзя. Это связано с тем, что ещё не реализована загрязнённая нефть, отгруженная в танкеры в Усть-Луге, писал News.ru.