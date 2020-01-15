https://static.news.ru/photo/b5e3c35e-3776-11ea-9d84-fa163e074e61_660.jpg Фото: transneft.ru

Россия способна перераспределить потоки транзитной нефти в Европу через Белоруссию, но прекращение поставок исключено, рассказал глава «Транснефти» Николай Токарев.

Мы не считаем, что такая перспектива (остановка транзита. — NEWS.ru) предстоит. Мы её исключаем, такую перспективу, но возможности такие у нас есть, морские перераспределения и другие варианты, — цитирует топ-менеджера ТАСС.

Накануне Минск сообщил, что может частично приостановить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Это связано с началом ремонтных работ на одном из участков магистрали.

Как заявили в госкомпании «Гомельтранснефть Дружба», осуществление работ «сопряжено со снижением давления в трубопроводе», это может привести и к временной блокировке транзита. Там отметили, что в 2019 году было обследовано 1300 километров белорусского участка. Работы предполагается проводить ежемесячно.

Ранее, как писал NEWS.ru, ведущий эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал давлением публичные попытки Минска найти замену нефти из РФ.