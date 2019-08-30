https://static.news.ru/photo/93752cce-cba9-11e9-8c4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/08/30/810115-k-kontrolyu-kachestva-rossiiskoi-nefti

«Транснефть» может согласиться с предложениями председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о создании института независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти. Также в компании не выступают против снижения нормативов по содержанию в нефти хлорорганики.

Об этом рассказал советник президента «Транснефти» Игорь Демин, сообщает газета « Ведомости ».

Шрёдер обратился с соответствующими предложениями к премьеру Дмитрию Медведеву. Он изложил план по найму независимых инспекторов. В их функции будет входить ежедневная проверка качества нефти в трубопроводах «Транснефти».

Демин отметил, что компания согласится на иностранных инспекторов, но только в том случае, если оплату их услуг будут финансировать сами нефтяные компании.

Если нефтяные компании действительно готовы это профинансировать, то можно предложить нефтяникам в рамках заключаемых договоров с компаниями на транспортировку на следующий год включить этот пункт, — заявил советник.

Ранее News.ru сообщал, что чистая прибыль «Транснефти» по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) за первые шесть месяцев 2019 года выросла на 22,4% по сравнению с первым полугодием 2018-го. Она составила 112,728 млрд рублей. При этом выручка выросла на 12,3%, до 520,284 млрд рублей.