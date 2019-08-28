https://static.news.ru/photo/ca2990d4-c9b5-11e9-a937-fa163e074e61_660.jpg Фото: DanitaDelimont.com/Global Look Press

Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» привело к увеличению запасов и негативно отразилось на прибыли «Транснефти» во втором квартале 2019 года. Об этом говорится в отчётности компании.

По сравнению с первым кварталом, чистая прибыль «Татнефти» во втором квартале снизилась на 10% и составила 54,1 млрд рублей. Выручка от реализации и прочие операционные доходы от небанковской деятельности уменьшились на 2,2% — до 222,3 млрд рублей, передаёт РИА Новости .

В отчёте говорится, что после попадания загрязнённого хлорорганикой сырья в трубопровод «Дружба» компания временно приостановила приёмку нефти для транспортировки, чтобы очистить коммуникации. Это привело к снижению поставок клиентам «Транснефти», а также к снижению выручки и увеличению товарно-материальных запасов чёрного золота.

Наша чистая прибыль во втором квартале снизилась на 6,016 млрд рублей по сравнению с первым кварталом 2019 года в связи с увеличением затрат, в основном относящихся к закупке нефтепродуктов, а также снижением выручки от реализации по небанковской деятельности в отчётном периоде, что главным образом связано с временной приостановкой поставок сырой нефти через трубопровод «Дружба», — говорится в материалах.

При этом в «Транснефти» пояснили, что инцидент с «Дружбой» в апреле 2019 года не повлиял на добычу компании, «но привёл к более высокому, чем обычно, увеличению товарно-материальных запасов во втором квартале».

За этот период «Татнефть» экспортировала по «Дружбе» около 56% всего своего сырья против 76% в первом квартале.

Как писал News.ru, ранее ЛУКОЙЛ сообщил об уведомлениях контрагентов о претензиях в связи с ЧП на нефтепроводе «Дружба». Менеджмент компании считает, что это не окажет существенного негативного влияния на её финансовое состояние.