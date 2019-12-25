https://static.news.ru/photo/5e362d52-272e-11ea-8dd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ПАО «Транснефть» пока не получала заявок на компенсацию за загрязнение топлива на нефтепроводе «Дружба» от грузоотправителей, работающих с Orlen. Дело в том, что российская компания не сотрудничает напрямую с польским концерном.

Orlen выставляет претензии грузоотправителям, а мы здесь на своём уровне с ними вопрос решаем. Поэтому пока от Orlen мы не получали документов, но, наверное, в ближайшее время, раз они заявили, они появятся у нас, — сообщил «Интерфаксу» президент «Транснефти» (MOEX: TRNF) Николай Токарев.

Менеджер не смог назвать сумму нанесённого ущерба. Он надеется, что в ближайшие полтора месяца контрагенты «выйдут на окончательные решения».

Не всё сразу можно подтвердить документами. Объёмы «Роснефти» достаточно большие. Им надо и танкерные партии посмотреть, и трубные поставки. Когда всё это у них будет полностью собрано, тогда можно будет говорить о сумме ущерба, — уточнил Токарев.

Трубопровод «Дружба» служит для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района, его северный участок проходит по территории Белоруссии, Польши и Германии.

19 апреля в «Белнефтехиме» пожаловались на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals. В компании заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое превышает допустимые значения. 25 апреля Белоруссия и Польша приостановили транзит сырья. Компании «Транснефть» и «Роснефть» обвинили в случившемся друг друга.

Минск и Москва создали рабочую группу по восстановлению поставок нефти по «Дружбе» и оценке убытков, согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти на чистую на белорусской территории.

Ранее NEWS.ru писал, что польской нефтеперерабатывающей компании Orlen частично компенсировали недопоставку нефти в связи с загрязнением сырья.