Сенатор-республиканец Кевин Крамер сообщил президенту США Дональду Трампу о необходимости наложить эмбарго на поставки нефти из Саудовской Аравии, России и стран ОПЕК. Он предполагает, что эти участники рынка пытаются подорвать нефтедобычу в Соединённых Штатах. Об этом
Иностранные державы используют ситуацию с распространением по миру коронавируса, чтобы заполнить рынки и вывести из строя наших внутренних производителей энергии <...> Я призываю вас распорядиться, чтобы администрация предприняла немедленные действия... наложив эмбарго на нефть-сырец из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК, таких как Ирак, — привели слова сенатора в агентстве.
Кевин Крамер подчеркнул, что эти страны пытаются подорвать производство нефти.
Сегодня эти самые страны ожидают, что наши производители и рабочие потерпят убытки без какого-либо возмещения. Мы должны немедленно послать сигнал: над США нельзя издеваться и не уважать их, — процитировали сенатора в агентстве.
Ранее NEWS.ru писал о том, что американское издание The American Conservative назвало главную цель России в нефтяной войне — производителей сланцевой нефти в США.
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