https://static.news.ru/photo/48d16a46-696c-11ea-8e90-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/CNP/AdMedia/GlobalLookPress

Сенатор-республиканец Кевин Крамер сообщил президенту США Дональду Трампу о необходимости наложить эмбарго на поставки нефти из Саудовской Аравии, России и стран ОПЕК. Он предполагает, что эти участники рынка пытаются подорвать нефтедобычу в Соединённых Штатах. Об этом сообщили в РИА Новости.

Иностранные державы используют ситуацию с распространением по миру коронавируса, чтобы заполнить рынки и вывести из строя наших внутренних производителей энергии <...> Я призываю вас распорядиться, чтобы администрация предприняла немедленные действия... наложив эмбарго на нефть-сырец из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК, таких как Ирак, — привели слова сенатора в агентстве.

Кевин Крамер подчеркнул, что эти страны пытаются подорвать производство нефти.

Сегодня эти самые страны ожидают, что наши производители и рабочие потерпят убытки без какого-либо возмещения. Мы должны немедленно послать сигнал: над США нельзя издеваться и не уважать их, — процитировали сенатора в агентстве.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американское издание The American Conservative назвало главную цель России в нефтяной войне — производителей сланцевой нефти в США.