Трамп заявил о скором решении проблем с ценами на нефть

https://static.news.ru/photo/fed9f7a2-7977-11ea-8dcc-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/CNP/AdMedia/Global Look Press

Проблема обрушения стоимости нефти в конечном счёте будет решена. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

В комментарии телеканалу Fox News он сообщил, что провёл телефонные переговоры с лидерами России и Саудовской Аравии. Результат этих консультаций и позволяет ему с оптимизмом смотреть в будущее, передаёт «Интерфакс».

Трамп отметил, что цены на нефть снизились до минимального уровня, что «хорошо для водителей, а также это хорошо для авиакомпаний». Вместе с тем, глава Соединённых Штатов напомнил, что в стране имеется «невероятно масштабный энергетический бизнес», которому из-за возникшего кризиса грозит массовая потеря рабочих мест.

Ранее, как писал NEWS.ru, Трамп заявил, что примет решение о вводе пошлин на импорт нефти в случае, если Россия и Саудовская Аравия не придут к соглашению о снижении уровня добычи для стабилизации мировых цен. При этом он добавил, что, возможно, ему не придётся прибегать к такой мере, поскольку ни Москве, ни Эр-Рияду сложившаяся ситуация на нефтяном рынке не выгодна.