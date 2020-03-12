https://static.news.ru/photo/5bb8236a-648b-11ea-83f1-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что цены на нефть в настоящее время такие, о которых он мог только мечтать.

Во время разговора с журналистами американскому лидеру задали вопрос о том, как прошёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

У них разногласия с Россией. Это то, что опустило нефтяные цены. Цена на нефть сейчас та, о которой я мог лишь мечтать. Потому что цена бензина серьёзно снизится, — цитирует РИА Новости главу Белого дома.

Как писал NEWS.ru, цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума. Обвал случился после неудавшихся переговоров стран ОПЕК+, на которых стороны, главным образом Россия и Саудовская Аравия, не договорились о сокращении добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса.

Позднее Саудовская Аравия заявила о намерении повысить добычу до 10–12 миллионов баррелей в сутки и пообещала покупателям большие скидки на топливо.

Затем ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива вслед за Саудовской Аравией. Ирак готов снизить апрельские цены на сырьё на $5 за баррель при поставках в Азию, а Кувейт пообещал дисконт в $6 долларов. Кроме того, Багдад в апреле намеревается увеличить поставки нефти. Национальная нефтяная компания Абу-Даби Abu Dhabi National Oil Company в свою очередь сообщила о намерении нарастить добычу сырья в следующем месяце, что также окажет давление на его стоимость.