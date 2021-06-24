Трамп устроил «ловушку» для Байдена по «Северному потоку — 2»

Уступки президента США Джо Байдена по отношению к «Северному потоку — 2» привели к тому, что он попал в ловушку, устроенную бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».

Первая ветка «Северного потока — 2» уже построена, а ввод трубопровода в эксплуатацию будет возможен к концу 2021 года, несмотря на санкции США. Кроме того, интеграция данного проекта в энергетику Германии является важным обязательством для канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

США могут только ввести санкции против покупателей сырья из этого трубопровода. Однако подобное решение противоречит внешнеполитической линии главы США.

Вашингтон также подвёл «Северный поток — 2» под проблему безопасности США и стран НАТО. В свою очередь Германия считает трубопровод частным проектом, а значит его нельзя считать угрозой безопасности для Запада.

Из-за этого администрация Трампа поссорилась с Берлином, считая немцев младшими партнёрами, но сегодня Байден настроен на восстановление нормальных отношений с ФРГ, — заключает доктор экономических наук Владимир Васильев.

Исключить санкции против «Северного потока — 2» из американского законодательства Байден не сможет, но именно президент США подписывает законы об их применении, вокруг которых и идёт диалог между Берлином и Вашингтоном.

Ранее стало известно, что в ФРГ заявили о возможности компромисса с США по «Северному потоку — 2».