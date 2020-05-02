Трамп рассматривает повышение пошлин на товары КНР как «наказание»

Президент США Дональд Трамп рассматривает повышение пошлин на товары из Китая как «наказание» КНР и компенсацию за распространение коронавирусной инфекции в мире.
Очень многое происходит связанное с Китаем. Мы явно недовольны тем, что произошло. Это плохая ситуация — во всем мире 183 страны. У нас будет много того, что сказать по этому поводу, — привели слова американского лидера в «Интерфаксе».
Государственный секретарь Майкл Помпео отметил, что некоторые американские штаты подали иски против Китая за распространение коронавируса.
Я не знаю, какой именно механизм (привлечения к ответственности. — NEWS.ru) является правильным и что в итоге выберет президент, но мы представим ему набор вариантов, как только узнаем все факты, которые позволят этих людей привлечь к ответственности, — процитировали госсекретаря США в «Интерфаксе».
Ранее NEWS.ru писал, что власти Соединённых Штатов планируют ввести новые пошлины на товары из Китая. Президент США Дональд Трамп заявил, что дальнейшая политика в отношении КНР будет определяться итогами распространения коронавируса.