Трамп рассматривает повышение пошлин на товары КНР как «наказание»

https://static.news.ru/photo/54099112-8c31-11ea-8e07-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Erin Schaff/Consolidated News Photos/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп рассматривает повышение пошлин на товары из Китая как «наказание» КНР и компенсацию за распространение коронавирусной инфекции в мире.

Очень многое происходит связанное с Китаем. Мы явно недовольны тем, что произошло. Это плохая ситуация — во всем мире 183 страны. У нас будет много того, что сказать по этому поводу, — привели слова американского лидера в «Интерфаксе».

Государственный секретарь Майкл Помпео отметил, что некоторые американские штаты подали иски против Китая за распространение коронавируса.

Я не знаю, какой именно механизм (привлечения к ответственности. — NEWS.ru ) является правильным и что в итоге выберет президент, но мы представим ему набор вариантов, как только узнаем все факты, которые позволят этих людей привлечь к ответственности, — процитировали госсекретаря США в «Интерфаксе».

Ранее NEWS.ru писал, что власти Соединённых Штатов планируют ввести новые пошлины на товары из Китая. Президент США Дональд Трамп заявил, что дальнейшая политика в отношении КНР будет определяться итогами распространения коронавируса.