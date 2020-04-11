Трамп пояснил договорённости между США и Мексикой по добыче нефти

Дональд Трамп пояснил, что договорённости между США и Мексикой подразумевают и некоторое снижение нефтедобычи в США. Пояснения прозвучали на брифинге главы государства в Белом доме.
Трамп сказал, что Мексика сократит добычу на 100 тыс. б/с и им будет не хватать до 300 тысяч 250 тыс. б/с,
Мы устраним эту разницу, — заявил Трамп, добавив, что всё равно Мексика потом рассчитается с США.
Возможно, добавил американский лидер, страна возместит расходы Штатам в «другой форме», но для Мексики «это приемлемо» и приемлемо для самого Трампа.
Ранее NEWS.ru сообщал, что министр энергетики России Александр Новак рассказал о достигнутых соглашениях о снижении добычи нефти в рамках G20. По его словам, власти стран, не входящих в ОПЕК+, выразили готовность уменьшить темпы нефтедобычи.
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