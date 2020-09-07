Трамп пообещал покончить с зависимостью экономики США от КНР

https://static.news.ru/photo/ccba88d6-f1b8-11ea-81a2-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look press

Глава США Дональд Трамп пообещал, что в случае его переизбрания на пост лидера Штатов он «отвяжет» американскую экономику от китайской и покончит с зависимостью Белого дома от деловых отношений с Пекином.

Мы превратим США в производственную сверхдержаву. Мы избавимся от зависимости от КНР раз и навсегда. Будь то разделение [экономик] или введение огромных тарифов, как я уже делал, но мы прекратим нашу зависимость от КНР, потому что мы не можем полагаться на Китай, — цитирует политика «Интерфакс».

Глава государства подчеркнул, что Вашингтон вернёт рабочие места из азиатской страны в США, также введёт тарифы для предприятий, желающих покинуть Штаты для деятельности в Китае или других странах. Трамп добавил, что США терпят убытки на миллиарды долларов из-за экономических отношений с КНР.

Он вновь подчеркнул, что если его оппонент — демократ Джо Байден — победит на выборах президента, то Пекин «овладеет» Штатами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Трамп готов развязать войну ради победы на выборах главы государства. Об этом заявил его бывший адвокат Майкл Коэн. Он не исключил, что в 2020 году «не будет мирной передачи власти». Коэн не раз критиковал Трампа. 8 сентября в США должна выйти его книга «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа», в которой он обличает американского лидера.