Соединённые Штаты могут ввести новые санкции в отношении тех, кто ведёт торговые отношения в нефтяной отрасли с Венесуэлой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Радикальными намерениями он поделился, отвечая на вопрос индийского журналиста о возможном введении санкций против покупателей венесуэльской нефти, среди которых есть и Индия.
Мы наблюдаем за происходящим в Венесуэле очень внимательно, и нам это совсем не нравится, — цитирует Трампа РИА Новости.
О том, что США намерены ужесточить санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, ранее предупредил и спецпредставитель Соединённых Штатов Эллиот Абрамс. Наказание коснётся компаний и физлиц, покупающих венесуэльскую нефть в обход американских запретов, писал NEWS.ru.