https://static.news.ru/photo/94af0c02-57d3-11ea-98a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pdvsa/ Handout/Global Look Press

Соединённые Штаты могут ввести новые санкции в отношении тех, кто ведёт торговые отношения в нефтяной отрасли с Венесуэлой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Радикальными намерениями он поделился, отвечая на вопрос индийского журналиста о возможном введении санкций против покупателей венесуэльской нефти, среди которых есть и Индия.

Мы наблюдаем за происходящим в Венесуэле очень внимательно, и нам это совсем не нравится, — цитирует Трампа РИА Новости.

О том, что США намерены ужесточить санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, ранее предупредил и спецпредставитель Соединённых Штатов Эллиот Абрамс. Наказание коснётся компаний и физлиц, покупающих венесуэльскую нефть в обход американских запретов, писал NEWS.ru.