Трамп подготовил рекомендации по снятию санитарных мер и открытию экономики

https://static.news.ru/photo/2b624bea-802a-11ea-8802-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп подготовил гибкие рекомендации для губернаторов почти 30 штатов по снятию санитарных ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавируса, и открытию экономики.

Это гибкие рекомендации, зависящие от анализа <...> Меры полностью согласованы с экспертами здравоохранения целевой группы, — сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что американский лидер 17 апреля объявит рекомендации, которые были поддержаны экспертами здравоохранения. В них войдут рекомендации по поэтапному возвращению к работе закрытых на карантин заведений.

Как писал NEWS.ru ранее, Дональд Трамп сообщил, что пик заражения коронавирусной инфекцией в США уже миновал. Он добавил, что не исключает возможность «открытия» некоторых штатов до начала мая 2020 года.