Президент США Дональд Трамп одобрил планы Саудовской Аравии по вытеснению России с нефтяных рынков. Глава Белого дома в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом просил лишь «не допустить слишком сильного падения» цен на нефть.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что член железнодорожной комиссии Техаса (регулятор нефтяной отрасли штата) Райан Ситтон выразил желание обсудить ситуацию на мировом рынке нефти с главой Минэнерго РФ Александром Новаком и министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Салманом Аль Саудом. Ситтон заявил, что Белый дом в полной мере осознаёт масштаб проблем, вставших перед американскими нефтяниками.
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