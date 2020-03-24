https://static.news.ru/photo/a3ce3f1c-6e28-11ea-9587-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп одобрил планы Саудовской Аравии по вытеснению России с нефтяных рынков. Глава Белого дома в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом просил лишь «не допустить слишком сильного падения» цен на нефть.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника администрации президента США. Источник отметил, что Белый дом оказался застигнутым врасплох, когда через две недели после разговора Трампа с Сальманом падение цен оказалось столь внушительным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член железнодорожной комиссии Техаса (регулятор нефтяной отрасли штата) Райан Ситтон выразил желание обсудить ситуацию на мировом рынке нефти с главой Минэнерго РФ Александром Новаком и министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Салманом Аль Саудом. Ситтон заявил, что Белый дом в полной мере осознаёт масштаб проблем, вставших перед американскими нефтяниками.