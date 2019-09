Таким образом, пошлины поднимутся с 25 до 30% с 15 октября, а не с начала месяца, как планировалось ранее. Трамп уточнил, что американское правительство учло и тот факт, что 1 октября Китай отмечает 70-ю годовщину своего основания.

....on October 1st, we have agreed, as a gesture of good will, to move the increased Tariffs on 250 Billion Dollars worth of goods (25% to 30%), from October 1st to October 15th.