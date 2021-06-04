Дерипаска предложил способ удвоить ВВП России

https://static.news.ru/photo/e326828a-c5c2-11eb-ab3a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия сможет за 10 лет в 2,5 раза увеличить валовой внутренний продукт (ВВП) в рублёвом эквиваленте. Как заявил телеканалу РБК миллиардер Олег Дерипаска произойти это может только в условиях стабильности.

У нас 110 трлн рублей нашего ВВП. Я считаю, 10 лет стабильности позволят нам в 2,5 раза увеличить наш ВВП в рублях. Одно из главных условий для этого — увеличение рынка облигаций, — заявил Дерипаска.

Он уточнил, что российский рынок облигаций составляет в настоящий момент 30 трлн рублей, что «унизительно мало». По его словам, необходимо ещё порядка 70 трлн рублей. При этом он подчеркнул, что без поддержки Центробанка этот вопрос не решить.

Затем, по его мнению, нужно навести порядок в транспортной и таможенной инфраструктурах. Приоритетом, по его мнению, должны стать «быстрые скоростные грузовые дороги, которые позволят соединить Европу и Азию». А таможенные процедуры необходимо облегчить с помощью цифровизации, чтобы увеличить скорость продвижения товаров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны выходит из спровоцированного пандемией коронавируса кризиса. По его словам, этому поспособствовали усилия правительства и предпринимателей. Российский лидер также подчеркнул, что работа в данном направлении продолжается и сейчас. Путин добавил, что у него нет сомнений в том, что в скором времени Россия сможет выйти на новые рубежи.