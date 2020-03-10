https://static.news.ru/photo/c28a646c-62d4-11ea-9bdb-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: The White House/flickr.com

Американский президент Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухмаммед бен Сальман Аль Сауд во вторник, 10 марта, провели телефонные переговоры.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американскую президентскую администрацию. Согласно заявлению Белого дома, стороны обсудили ситуацию на рынке нефтепродуктов и прочих энергоресурсов, а также важные региональные и двусторонние вопросы. Других подробностей беседы не раскрывается.

Нефтяные котировки обвалились 9 марта после того, как участники соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сроков ограничения нефтедобычи. Также на обвал котировок повлияло решение Саудовской Аравии, озвученное в этот же день. Как сообщал NEWS.ru, государственная нефтяная компания Saudi Aramco значительно снизила цены на нефтепродукты, поставляемые в США, Азию и Северную Европу.