Американский президент Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухмаммед бен Сальман Аль Сауд во вторник, 10 марта, провели телефонные переговоры.
Об этом
Нефтяные котировки обвалились 9 марта после того, как участники соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сроков ограничения нефтедобычи. Также на обвал котировок повлияло решение Саудовской Аравии, озвученное в этот же день. Как сообщал NEWS.ru, государственная нефтяная компания Saudi Aramco значительно снизила цены на нефтепродукты, поставляемые в США, Азию и Северную Европу.
Добавьте наши новости в избранные источники