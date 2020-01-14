https://static.news.ru/photo/8793f764-36d4-11ea-9ef1-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп с дочерью Иванкой Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Мероприятие пройдёт с 21 по 24 января.

Помимо этого, с ним приедут дочь Иванка и зять Джаред Кушнер, следует из опубликованного оргкомитетом ВЭФ списка глав государств, которые посетят Швейцарию.

Предполагается, что в американскую делегацию также войдут министр финансов Стивен Мнучин и министр торговли Уилбур Росс.

Давосский форум — ежегодная встреча политической и деловой элиты со всего мира. На него также приглашают представителей общественных организаций, учёных, деятелей культуры и представителей прессы.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин не планирует поездку на ВЭФ. В 2020 году страну могут представить зампредседателя правительства Дмитрий Козак и глава Минэкономразвития Максим Орешкин.