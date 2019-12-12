https://static.news.ru/photo/36b9484a-1c8e-11ea-a818-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ron Adar/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову о намерении увеличить товарооборот США с РФ «в несколько раз». Однако американский лидер не уточнил, как именно он планирует это реализовать, учитывая санкции. Об этом сообщил «Коммерсант».

Несмотря на санкции, двусторонняя торговля при президентстве Дональда Трампа уверенно росла. С уровня $20 млрд, на который этот объем торговли низвел Барак Обама, Дональд Трамп по итогам этого года помог достичь уровня $27 млрд. Увеличение почти на одну треть означает новые рабочие места в обеих странах, рост прибыли производителей, — привёл слова Сергея Лаврова «Коммерсант».

Дональд Трамп отметил, что на встрече с Сергеем Лавровым стороны обсуждали, прежде всего, торговые отношения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом в Овальный кабинет не пустили российских журналистов.