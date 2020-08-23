Трамп допускает прекращение делового сотрудничества США с Китаем

https://static.news.ru/photo/7d32381e-e5c8-11ea-8fbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что подумает над вопросом разрыва бизнес-сотрудничества США с КНР.

Такое заявление хозяин Белого дома сделал в эфире FoxNews, отвечая на вопрос журналиста о готовности Вашингтона к прекращению деловых отношений с Китаем.

Не было страны, которая обдирала бы нас больше, чем Китай. Мы теряем миллиарды, сотни миллиардов долларов. Мы ничего не получаем от Китая. Да, мы получаем некоторые товары, которые могли бы производить сами <...> Но мы ничего не получаем. Всё, что мы делаем, это теряем деньги, — сказал Трамп.

Также он отметил, что Китай не относится к США «должным образом». Трамп противопоставил свой жёсткий подход к КНР позиции своего соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена, заявив, что если «он будет избран, то наша страна будет принадлежать Китаю».

Как писал NEWS.ru ранее, 20 августа стало известно, что Соединённые Штаты и Китай планируют в ближайшие дни обсудить по видеосвязи прогресс в выполнении условий первой фазы торговой сделки и действия США против китайских технологических компаний.