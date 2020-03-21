https://static.news.ru/photo/a7cf2218-6b0b-11ea-a3d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look

Если вследствие экономической ситуации три миллиона российских предпринимателей закроют свои предприятия, работы лишатся 8,6 млн человек, рассказала вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.

Проведённый ТТП в регионах опрос показал, что каждый третий владелец малого бизнеса рассчитывает, что при таком снижении спроса, как сейчас, сможет продержаться ещё один квартал. Половина из них понимает, что открыть новый бизнес уже не сможет, пишет РБК.

Дыбова отметила, что в случае признания предпринимателя банкротом ему нельзя по закону начинать новое дело в течение трёх лет. Отмечается, что значительное количество предпринимателей арендует торговые места в ТЦ и на рынках, а запрет на массовые мероприятия не освобождает их от арендных платежей.

Здесь единственный вариант — попробовать индивидуально договориться с арендодателем о рассрочке, отбиться от неустойки, — говорит партнёр BMS Law Firm Денис Фролов.

Также последствия пандемии коронавируса для экономической ситуации нельзя признать форс-мажором для освобождения от санкций за просрочку кредитов, подчёркивают в ТПП.

Как писал NEWS.ru ранее, Россия тратит меньше всех на поддержку экономики при пандемии коронавируса. В условиях ухудшения ситуации с коронавирусом российское правительство подготовило дополнительные меры поддержки экономики. Это комплексный пакет, затрагивающий как производителей товаров, так и компании, предоставляющие услуги. Ранее властями было объявлено о готовности выделить до 300 млрд рублей ($3,8 млрд).