ТПП попросила правительство расширить случаи форс-мажора на фоне санкций

Поддержать законопроект, освобождающий предпринимателей от ответственности, если те не смогут выполнить свои обязательства перед контрагентами, в том числе по причине введённых Западом ограничений на поставки комплектующих в условиях санкций, попросил правительство РФ глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. Соответствующее письмо он направил первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову. Документ оказался в распоряжении ТАСС.

Прошу поддержать данную законодательную инициативу и дать поручение Минюсту России и Минэкономразвития России при необходимости совместно с ТПП РФ доработать представленную редакцию с целью последующего внесения законопроекта в Госдуму от имени правительства России, — написал Катырин.

Он рассказал, что ТПП разработала проект Федерального закона «О внесении изменения в часть первую Гражданского кодекса РФ». Этот проект предполагает ввести новую статью, которая позволит рассматривать в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), не позволяющих выполнить договорные обязательства, санкционные ограничения на поставку ряда комплектующих.

Форс-мажором принято считать специальные меры, принимаемые руководством государства, из-за чего компании не могут выполнять свои контрактные обязательства. В настоящее время ТПП выдаёт российским компаниям сертификаты о форс-мажоре на безвозмездной основе, это предполагается делать до конца апреля текущего года.

«Самый жёсткий в истории» пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.

Под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, ряд государственных компаний оказались в затруднении относительно привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки высокотехнологичной продукции. Множество компаний заявили о приостановке деятельности в стране. Германия остановила процедуру сертификации «Северного потока — 2». Страны Евросоюза, США и ещё ряд государств мира закрыли воздушное пространство для самолётов РФ.