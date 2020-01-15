https://static.news.ru/photo/d0bf3418-381d-11ea-b61e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uli Deck/dpa/Global Look Press

Японская корпорация Toyota направит $394 млн инвестиций в американскую аэрокосмическую компанию Joby Aviation. Целью вложений является совместное создание летающих транспортных средств.

Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.

Воздушные перевозки — долгосрочная цель для Toyota, и хотя мы продолжаем нашу работу в автомобильном бизнесе, это соглашение устремляет наш взор в небо, — отметил президент Toyota Акио Тойода.

Joby Aviation уже разрабатывает транспорт, способный вертикально взлетать и садиться. Совместный продукт предназначен для использования в городах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спор между Toyota и Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (НАМИ) по поводу названия Aurus из проекта «Кортеж» завершён. Документы об отзыве претензий со стороны японского производителя опубликованы на сайте Бюро Евросоюза по интеллектуальной собственности (EUIPO).