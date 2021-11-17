Собственные торговые марки «Пятёрочки» получили рекордное число наград

Международный конкурс «Гарантия качества — 2021» выявил лучших производителей продуктов, представленных на территории России. Максимальное количество наград завоевали собственные торговые марки сети магазинов «Пятёрочка» (ООО «Агроторг»). Продукция под этим брендом собрала 48 золотых и 17 серебряных медалей, 13 дипломов качества и три золота в номинации «Мясной Оскар». Об этом говорится в официальном пресс-релизе организаторов конкурса, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Конкурс «Гарантия качества — 2021» проводился научным центром пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН. Эксперты изучили и оценили свыше 900 образцов товаров в 29 категориях. В обнародованном решении конкурсной комиссии можно посмотреть полный список товаров, которые получили высшие оценки на конкурсе.

Настоящую мощь показали торговые сети. Так, компании «Дикси Юг» и «О’Кей» получили по 9 золотых медалей, «Метро Кэш энд Керри» — 10, «ТС Командор» — 11, «Магнит» — 23, а «Лента» и «Пятёрочка» — 46 и 48 медалей соответственно, — говорится в сообщении.

Секретом успеха поделился директор департамента по обеспечению качества торговой сети «Пятёрочка» Владимир Габараев.

Мы видим, что гости наших магазинов высоко ценят нашу продукцию, сейчас на неё приходится уже более 20% всего оборота сети. И мы рады и очень гордимся тем, что результаты нашего кропотливого труда оценены и на международном уровне. И сегодня продукция под собственными торговыми марками «Пятёрочки» удостоена большого количества наград, которые только подтверждают высокий уровень качества наших товаров, — сказал он.

По его словам, развитие собственных торговых марок — одно из стратегических направлений работы сети «Пятёрочка». Качеству товаров уделяется особое внимание, сеть работает только с производителями, которые полностью соответствуют установленным стандартам. Кроме того, регулярно проводится независимая оценка работы поставщиков.

Фото: ТС «Пятёрочка»

По словам первого заместителя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина, конкурс «Гарантия качества» позволяет выявлять и продвигать высококачественную продукцию и её производителей, причём не только на внутреннем рынке, но и за рубежом.

Потенциал отечественного агропромышленного комплекса позволяет говорить не только о нашем, внутреннем рынке, но и о высоком экспортном потенциале качественных продуктов питания на мировых рынках. При этом без улучшения имиджа российских продуктов как за рубежом, так и внутри страны практически невозможно говорить о прорыве и конкурентной борьбе с мировыми производителями пищевых продуктов, — отметил законодатель.

Всего в конкурсе приняли участие свыше 130 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских хозяйств, общественного питания и торговых сетей из 46 регионов России и Казахстана.

Ранее «Пятёрочка» объявила о начале работы в Иркутской области, которая стала 67-м регионом присутствия компании X5 Group. Первые магазины сети открылись в Иркутске, Усолье-Сибирском, Ангарске и Шелехове.