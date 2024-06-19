Товарооборот России и ЕС упал до минимума за 24 года Евростат: товарооборот России и Евросоюза по итогам апреля упал до €5,6 млрд

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Объем торговли между РФ и Евросоюзом упал в апреле до минимума за 24 года, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Товарооборот ЕС и России по итогам месяца сократился на 6% по сравнению с мартом.

Объем торговли составил в апреле €5,6 млрд. Это минимальное с января 2000 года значение, когда товарооборот составлял €5,3 млрд. Экспорт из России в Евросоюз сократился на 17% до минимального с июня 1999 года значения. Основными экспортными товарами оказались газ, железо, сталь и нефтепродукты.

Импорт европейских товаров в Россию в месячном выражении увеличился на 6% до €2,9 млрд. В основном РФ закупала фармацевтическую продукцию, оборудование и оптические инструменты.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что страна в течение последних двух лет перенаправила примерно 80% экспорта энергоресурсов на рынки в дружественные страны. В частности, министр имел в виду Азиатско-Тихоокеанский регион, Африку и Латинскую Америку.

Директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев рассказал, что товарооборот между Россией и Азербайджаном с начала 2024 года достиг $1,3 млрд, Москва стала первой в ненефтяном экспорте, подчеркнул он. Только за четыре месяца 2024 года отечественных товаров импортировали на сумму $350 млн.