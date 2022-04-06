Товарооборот между Россией и Турцией вырос на 30% после ухода западных фирм

Активность турецких компаний в России выросла на фоне ухода западных игроков. За март товарооборот России и Турции увеличился на 30% минимум, сообщают «Известия».

Такие сведения предоставил изданию генеральный директор Российско-турецкого делового совета при ТПП РФ Алексей Егармин. По его словам, бизнес понял, что некоторые западные вещи, включая сырьё, товары и оборудование, можно заменить на продукцию турецких производителей.

Я могу сказать, что минимум на 30% точно есть увеличение товарооборота за то время, когда предприниматели обеих стран поняли, что бизнес можно перестроить, чтобы компенсировать какие-то возникшие проблемы, некоторые вещи из стран Запада — сырьё, товары, оборудование — заместить турецкими производителями, — пояснил Егармин.

Директор Российско-турецкого совета пояснил, что повышенный интерес турецких компаний к российскому рынку объясняется очень просто: когда кто-то уходит, остаётся свободное место, которое кто-нибудь непременно захочет занять.

Турецкие компании сориентировались в изменениях рынка и теперь «‎предлагают свои решения в надежде попасть на рынок России, потому что он действительно большой», пояснил специалист.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в отношениях России и Турции преобладает взаимовыгодное партнёрство. По словам представителя Кремля, страны совместно развивают крупные экономические проекты.